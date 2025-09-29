القمة النارية المنتظرة .. موعد مباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2025

ينتظر عشاق كرة القدم المصرية خاصة فريقي الاهلي والزمالك المباراة القوية والنارية بينهما وذلك في الجولة التاسعة مم الدوري المصري الممتاز لموسم 2025، حيث يسعى الفريقين للفوز لاسعاد الجماهير الكبيرة، لنتعرف سويًا على موعد مباراة الاهلي والزمالك المنتظرة وما هي القنوات الناقلة للمباراة.

مباراة الديربي المصري

يستضيف ملعب ستاد القاهرة الدولي مباراة الديربي المصري بين اكبر قطبين في كرة القدم المصرية وهما فريق الاهلي وفريق الزمالك، حيث يسعى المارد الاحمر لتحسين مركزه في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز لموسم 2025 بعد تراجعه الشديد هذا الموسم، أما فريق الزمالك فيسعى إلى الاستمرار في الصدارة برصيد 17 نقطة حتى الآن، أما عن موعد مباراة الاهلي والزمالك في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز فهي ستقام مساء اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، في المواعيد التالية:

تنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساءًا بتوقيت مصر والسعودية

كما تنطلق في تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت الامارات.

ما هي القنوات الناقلة للمباراة

من المقرر ان تنقل كافة فعاليات ومباريات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025 على قناة اون سبورت الرياضية بشكل حصري، حيث تم تخصيص قناة on sports1 لنقل المباراة اليوم مع فقرات من التحليل مع نخبة من افضل الرياضيين والاعلاميين الرياضيين المميزين.