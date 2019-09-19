ينتظر عشاق وجماهير كرة القدم في الوطن العربي وأفريقيا مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي تنطلق الجمعة على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية في إطار مباراة كأس السوبر المصري، ويخوض النادي الأهلي هذه المباراة وهو يحمل العلامة الكاملة في تاريخ لقاءاته أمام نادي الزمالك بكأس السوبر، حيث تمكن النادي الأهلي من الفوز في جميع المباريات التي جمعته مع نادي الزمالك في إطار كأس السوبر المصري، ويشارك الأهلي في مباراة كأس السوبر المصري للمرة الثانية عشر في تاريخه، بينما يشارك نادي الزمالك بمباراة كأس السوبر المصري للمرة الثامنة في تاريخه.







تاريخ مشاركات الفريقين بكأس السوبر:

شارك النادي الأهلي بمباراة كأس السوبر المصري بـ12 مباراة قبل هذا اللقاء، واستطاع النادي الأهلي تحقيق الفوز في 10 مباريات وخسر في مبارتين فقط، بينما نادي الزمالك الذي شارك في مباراة كأس السوبر المصري في 8 مباريات، حقق خلالها الفوز في 3 مباريات، وتلقى الهزيمة في 5 مباريات.







تاريخ مواجهات الفريقين بكأس السوبر:

تقابل الفريقين قبل هذه المباراة خلال مباراة كأس السوبر المصري في 5 مباريات، وكانت السيطرة الكاملة للنادي الأهلي خلال هذه المباريات، حيث استطاع النادي الأهلي الفوز فيها كلها، كانت أول لقاءات الفريقين بكأس السوبر عام 2003 وفاز بها الأهلي 3-1 بضربات الجزاء الترجيحية، وعام 2008 فاز الأهلي 2-0، وعام 2014 فاز الأهلي 5-4 بضربات الجزاء، وعام 2015 فاز الأهلي 3-2، وكانت آخرها عام 2016 فاز الأهلي بها بنتيجة 3-1 بضربات الجزاء.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام المباراة في تمام الساعة الـ07.00 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة الـ8.00 مساءً بتوقيت السعودية (الساعة الـ05.00 مساءً بتوقيت جرينتش)، وتنقل عبر قناة ON SPORT HD1 (أون سبورت 1)، وقناة Nile Sport (نايل سبورت).