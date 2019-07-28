القناة الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي الودية ضمن مواعيد مباريات اليوم الاحد : موعد المباراة واسم المعلق

ننشر اسم القناة الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي الودية اليوم والتي سوف تجمع الفريقين ضمن الإستعدادات للموسم الرياضي القادم، خصوصا بطل دوري أبطال أوروبا نادي ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، والذي يبحث على الوصول إلى اللياقة البدنية الكاملة لجميع لاعبيه وأيضا الوصول إلى التشكيلة المناسبة قبل موعد مباراة السوبر الأوروبي ضد نادي تشيلسي في منتصف الشهر الماضي، في حين أن النادي الإيطالي فريق نابولي الذي يقوده المدرب المخضرم كارلو انشيلوتي فيبحث في مباراة ليفربول اليوم على خلق التناسق بين لاعبيه وتصحيح جميع الأخطاء من أجل المنافسة في الموسم الرياضي الجديد على لقب الكالشيو في إيطاليا.

حيث سوف يكون موعد مباراة ليفربول ونابولي الودية ضمن مواعيد مباريات اليوم الأحد 28 يوليو 2019، وذلك إبتداءا من الساعة 19.00 مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي الساعة السادسة 18.00 بتوقيت القاهرة مصر وفي الساعة الخامسة 17.00 بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس وفي الساعة الثامنة مساءا 20.00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي الساعة الرابعة 16.00 بتوقيت لندن وغرينتش العالمي الموحد.

في حين أن إسم القناة الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي الودية مباشرة، سوف تكون هي تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المشفرة، والتي أعلنت على أنها سوف تعرض هذه المباراة الودية لفريق الريدز على القناة bein sports hd2، وذلك بصوت الكابتن عامر الخوذيري معلق مباراة ليفربول ونابولي اليوم وديا..

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة ليفربول ونابولي الودية اليوم الأحد، تعتبر هي المباراة الإستعدادية السادسة التي يخوضها الفريق الإنجليزي هذا الصيف، حيث فاز على كل من ترانمير روفرز الإنجليزي بنتيجة 6 اهداف مقابل صفر، وفاز أيضا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على فريق برادفورد سيتي الإنجليزي، في حين أنه تعرض للهزيمة ضد فريق بروسيا دورتموند الألماني بثلاثة اهداف مقابل هدفين، وتعرض للهزيمة أيضا في مباراته الرابعة ضد إشبيلية الإسباني بهدفين مقابل هدف واحد، قبل أن يتعادل في مباراته الودية الخامسة ضد سبورتنيغ لشبونة البرتغالي بهدفين مقابل هدفين.

أما الفريق الإيطالي نادي نابولي فسوف يخوض مباراة ليفربول اليوم وديا، بعد أن لعب ثلاثة مباريات إستعدادية أخرى، حيث تعرض للخسارة في اللقاء الاول من طرف فريق بينفينتو بهدفين مقابل هدف، وفي اللقاء الثاني فاز بخمسة اهداف مقابل صفر على فريق فيرالبيزالو، قبل أن يتعادل في مبارته الودية الثالثة والأخيرة مع نادي كريمونيزي بثلاثة اهداف مقابل ثلاثة.