القنوات المجانية الناقلة مباراة مصر ضد زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019

اليوم افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تقام على الأراضي المصرية، ويلتقي منتخب مصر ضد زيمبابوي في مباراة الافتتاح والجولة الأولى من المجموعة الأولى والتي تضم كلاً من مصر وزيمبابوي وأوعندا والكونغو الديمقراطية، وتحظى البطولة بمتابعة جماهيرة كبيرة، ومن المنتظر أن يمتلئ استاد القاهرة اليوم عن بكرة أبيه، حيث يزحف الجمهور لمشاهدة نجومهم ومأئرتهم في حصد البطولة الثامنة لمصر.

الفراعنة استعدوا للقاء الافتتاح بمبارتين وديتتين أمام كلاً من تنزانيا وغينيا وتمكن منتخب الساجدون من تحقيق الانتصار في كلا المبارتين وأطمأن الجمهور على مستوى جميع اللاعبين والآن أتت مرحلة الدعم ليقف الجميع خلف منتخب مصر لحصد البطولة والوصول إلى النهائي يوم 19 يوليو المقبل.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي في كأس الامم الافريقية

تنطلق صافرة بداية اللقاء المرتقب بين مصر وزيمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب القاهرة الدولى مرعب الفرق الأفريقية والاستاد الاعظم في القارة السمراء.

تشكيل منتخب مصر في مباراة اليوم المتوقع

من المتوقع وحسب مصادر من داخل معسكر المنتخب المصري أن يبدأ خافيير أجيري مدرب المنتخب الوطني بتشكيل مكون من كلاً من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد المحمدي – أحمد حجازي – محمود علاء – أيمن أشرف.

خط المنتصف: محمد النني – طارق حامد – عبدالله السعيد.

الهجوم: محمد صلاح – تريزيجية – ومروان محسن.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي:

وتنقل المباراة على قناة تايم سبورت على البث الأرضي وقام التلفزيون المصري بتقوية شارة البث الأرضي في جميع محافظات الجمهورية لتمكن الجمهور من متابعة المباراة، كل ما عليك هو أن تقوم بتوصيل الإريل في التلفزيون مباشرة والقيام بعملية البحث لإلتقاط تردد قناة تايم سبورت، ولكن سوف تكون الجودة ليست بالعالية.

وفي حال أنك ترغب في مشاهدة مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 بجودة أحسن قم يجب أن تتوفر لديك شاشة حديثة تدعم البث الرقمي وتقوم أيضاً بتوصيل الأريل مباشرة.

أما في حالة أن لديك شاشة حديثة ولكن لاتدعم البث الأرضي الرقمي يجب في هذه الحالة شراء جهاز يقوم بتحول الشاشة لديك لتقبل البث الأرضي الرقمي وسعر هذا الجهاز كما أعلن عن في حدود 400 جنيه مصري، وبعد شراء الجهاز تقوم بتوصيل الإريل بطريقة عادية ثم تبحث عن البث الأرضي الرقمي من خلال ريموت التحكم الخاص بالشاشة.