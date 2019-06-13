القنوات المفتوحة التي تنقل مباراة مصر وتنزانيا اليوم على قمر النايل سات

تقام اليوم مباراة مصر وتنزانيا الودية ضمن استعداد المنتخب الوطني لبطولة امم افريقيا 2019 التي تقام على الاراضي المصرية بداية من يوم 23 يونيو القادم، ونعرض لكم خلال المقال القنوات المفتوحة التي تنقل المباراة بدون تشفير على القمر الصناعي “نايل سات” لكي يستطيع جميع المواطنين مشاهدة منتخبهم الوطني في أولى التجارب الودية قبل البطولة الأفريقية التي تقام على الاراضي المصرية والتي يطمح جميع المصريين في الحصول عليها وسط الاقبال الجماهيري الكبير المتوقع خلال المباريات.

مباراة مصر وتنزانيا اليوم

ويستعد المنتخب الوطني في الخروج من المباراة بنتيجة ايجابية في اولى المباريات الودية قبل انطلاق البطولة، وكان المنتخب المصري قد اعد معسكر تدريبي بمحافظة الاسكندرية منذ ايام استعدادا للبطولة، وتقام المباراة على ملعب برج العرب بحضور جماهيري لمؤازرة المنتخب ورفع الروح المعنوية للاعبين الذين سيدخلون البطولة بهدف واحد وهو تحقيق اللقب التاسع لهم خاصة وانها تقام على الملاعب المصرية ووسط جماهيرهم.

وكان الجهاز الفني للمنتخب المصري قد استقر على القائمة النهائية التي ستخوض البطولة والتي ضمت اللاعبين المحليين والمحترفين والتي اكتملت بعد انضمام النجم المصري محمد صلاح مؤخرا بعد انتهاء فترة الراحة الخاصة به بعد انتهاء البطولة الاوربية التي نجح في الحصول عليها مع فريقه ليفربول الانجليزي.

القنوات المفتوحة التي تنقل مباراة مصر وتنزانيا

وتقام مباراة المنتخب المصري امام نظيره التنزاني اليوم الخميس عندما يستضيفه على ملعب برج العرب في الساعة التاسعة بتوقيت مصر، وتنقل المباراة على قناة اون سبورت بتعليق المعلق المصري حاتم بطيشة وينطلق الستوديو التحليلي للمباراة بداية من الساعة الثامنة، ونعرض لكم تردد قناة اون سبورت على قمر النايل سات.

اسم القناة القمر الصناعى التردد الاستقطاب معدل الترميز ON sport نايل سات 10853 أفقي 27500

كما يتم نقل المباراة ايضا على الهواء عبر قناة time sport على التردد الارضي، حيث يمكن استقبال تردد قناة تايم سبورت ومشاهدة المباراة بتعليق مدحت شلبي والمعلق ايمن الكاشف والاستوديو التحليلي الذي يقدمه الاعلامي احمد شوبير وسيف زاهر، كما ستقوم القناة بنقل جميع مباريات المنتخب الوطني والبطولة الافريقية بشكل مجاني لجميع المشاهدين.