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القنوات المفتوحة الناقلة لماتش مصر وجنوب أفريقيا اليوم مجانا وموعد اللقاء 6 يوليو في أمم أفريقيا 2019

كتب سالم يوسففي آخر تحديث
القنوات المفتوحة الناقلة لماتش مصر وجنوب أفريقيا اليوم مجانا وموعد اللقاء 6 يوليو في أمم أفريقيا 2019

يستضيف منتخب مصر الوطني نظيرة منتخب جنوب أفريقيا على ملعب استاد القاهرة الدولي اليوم السبت في تمام التاسعة مساء ضمن مباريات دور الستة عشر من كأس أمم أفريقيا 2019، نتعرف معكم عبر هذا المقال على موعد ماتش مصر وجنوب أفريقيا والقنوات المفتوحة الناقلة لماتش مصر وجنوب أفريقيا مجانا على نايل سات وهوت بيرد والأقمار الأخرى، فيما يتضمن المقال تحديث مستمر حيث يمكننا أيضاً متابعة نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم من خلال تحديث مستمر لهذا المقال أو من خلال تقارير متتالية.

وبخصوص موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم السبت في دور الـ16 كأس أمم أفريقيا 2019 فستكون جميع الجماهير المصرية على موعد وانطلاق اللقاء الذي سيقام على ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر وفلسطين وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والمغرب.

القنوات المفتوحة الناقلة لماتش مصر وجنوب أفريقيا مجانا

ومن القنوات المفتوحة الناقلة لماتش مصر وجنوب أفريقيا اليوم مجانا على نايل سات قناة تايم سبورت التي انطلقت منذ فترة أعلنت نيتها في نقل مباريات أمم أفريقيا مجانا وبدون تشفير عبر القمر الصناعي نايل سات، وإليكم تردد قناة تايم سبورت على نايل سات.

تردد قناة تايم سبورت على نايل سات

تردد قناة تايم سبورت المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا 2019 على نايل سات – 11449 معدل الترميز 27500 ، فيما سيكون تردد قناة تايم سبورت الأرضى UHF 32.

تردد قنوات مصر وجنوب أفريقيا المفتوحة

استكمالاً لما بدأناه معكم نرفق لكم قائمة القنوات المفتوحة التي تذيع مباريات أمم أفريقيا مجانا 2019 والتي ستكون ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لماتش مصر اليوم مجانا عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

القناة التردد
قناة التشاد  القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500
قناة بين سبورت الفرنسية قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية Astra 19E – 11538 V 27500
تردد قناة ديكال بلوس DECALE + Astra 19E – 12012 V 29500
تردد قناة اورتيم ORTM Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA
Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA
Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA
  تردد قناة اورتب  ORTB Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا EuroSport 2 France Astra 19.2°E-12581 V 22000
 تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا Canal + Sport France Astra 19E – 11856 V 27500
 تردد قناة يورو سبورت 2 EuroSport2 Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk
 تردد قناة Eurosport 2 Deutschland Astra 19E – 12721 H 23500
 تردد قناة سبورت بلوس  SPORT Astra 19E – 12402 V 27500
 تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى Eurosport 2 HD Hotbird 13°E-11258 H 27500
 تردد قناة يورو سبورت 2 بول EuroSport 2 Pol Hotbird 13°E -11240 V 27500
تردد قناة اورانج سبورت بول Orange Sport Pol Houtbird 13E – 10796 V 27500
 تردد قناة UBC TV Uganda Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band
 تردد قناة RTS1 Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
Eutelsat 7°E -11721 H 22000 / FTA
Eutelsat 7°E -12728 V 30000 / FTA
Eutelsat 16°E -10804 H 30000 / FTA

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عن الكاتب

سالم يوسف

أحب الكتابة في جميع الأخبار ، أعمل في موقع كلمة ونجوم مصرية أقوم بتغطية الأخبار والأحداث خاصة الرياضية.

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