القنوات المفتوحة الناقلة لماتش مصر وجنوب أفريقيا اليوم مجانا وموعد اللقاء 6 يوليو في أمم أفريقيا 2019

يستضيف منتخب مصر الوطني نظيرة منتخب جنوب أفريقيا على ملعب استاد القاهرة الدولي اليوم السبت في تمام التاسعة مساء ضمن مباريات دور الستة عشر من كأس أمم أفريقيا 2019، نتعرف معكم عبر هذا المقال على موعد ماتش مصر وجنوب أفريقيا والقنوات المفتوحة الناقلة لماتش مصر وجنوب أفريقيا مجانا على نايل سات وهوت بيرد والأقمار الأخرى، فيما يتضمن المقال تحديث مستمر حيث يمكننا أيضاً متابعة نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم من خلال تحديث مستمر لهذا المقال أو من خلال تقارير متتالية.

وبخصوص موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم السبت في دور الـ16 كأس أمم أفريقيا 2019 فستكون جميع الجماهير المصرية على موعد وانطلاق اللقاء الذي سيقام على ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر وفلسطين وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والمغرب.

القنوات المفتوحة الناقلة لماتش مصر وجنوب أفريقيا مجانا

ومن القنوات المفتوحة الناقلة لماتش مصر وجنوب أفريقيا اليوم مجانا على نايل سات قناة تايم سبورت التي انطلقت منذ فترة أعلنت نيتها في نقل مباريات أمم أفريقيا مجانا وبدون تشفير عبر القمر الصناعي نايل سات، وإليكم تردد قناة تايم سبورت على نايل سات.

تردد قناة تايم سبورت على نايل سات

تردد قناة تايم سبورت المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا 2019 على نايل سات – 11449 معدل الترميز 27500 ، فيما سيكون تردد قناة تايم سبورت الأرضى UHF 32.

تردد قنوات مصر وجنوب أفريقيا المفتوحة

استكمالاً لما بدأناه معكم نرفق لكم قائمة القنوات المفتوحة التي تذيع مباريات أمم أفريقيا مجانا 2019 والتي ستكون ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لماتش مصر اليوم مجانا عبر الأقمار الصناعية المختلفة.