القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وناميبيا مباشرة يوم الأحد في كأس إفريقيا 2019| موعد مباراة المغرب

إليكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وناميبيا مباشرة اليوم الأحد الموافق ل 23 يونيو 2019، وموعد مباراة المغرب وناميبيا القادمة، هي ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة من دور المجموعات، من مباريات كأس أمم إفريقيا 2019، وموعد مباراة المغرب وناميبيا يوم الأحد، ستجمع المنتخبين على أرضية ستاذ السلام، والتي يدخلها كل منتخب بشعار تحقيق نتيجة الفوز، في المواجهة الأولى لهم في المجموعة، وإجراء المباريات القادمة بمعنويات مرتفعة.

توقيت مباراة المغرب وناميبيا يوم الأحد

بداية مشاهدة مباراة المغرب وناميبيا يوم الأحد في مباريات كأس إفريقيا 2019، ستنطلق ابتداء من الأوقات التالية في الأسفل.

14.30 بتوقيت غرينتش.

15.30 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

16.30 بتوقيت مصر المحلي والسودان.

17.30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

18.30 بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وناميبيا مباشرة

سيكون تردد قناة تايم سبورت المصرية المفتوحة، من بين القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وناميبيا مباشرة يوم الأحد، في أول مباريات أسود الأطلس في البطولة الإفريقية، كما ستعرض متابعة مباراة المنتخب المغربي وناميبيا مباشرة، عبر قناة ارينا سبورت.

هذا وبالإضافة كما يعلم الجميع ستكون مجموعة قنوات بي إن سبورت المشفرة، من بين القنوات الناقلة لمباراة أسود الاطلس مباشرة ضد ناميبيا، وستعرض مشاهدة مباراة المغرب وناميبيا مباشرة، عبر قناة بي إن سبورت أش دي ماكس 1، وقناة بي إن سبورت ماكس أش دي 2، وسيتواجد في التعليق على المباراة، المعلق جواد بده.

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