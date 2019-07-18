القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي بطولة الأمم الافريقية بين الجزائر والسنغال وتشكيلة المنتخبين وحكم المباراة وموعدها

تتجه انظار عشاق كرة القدم حول العالم غدا الى مصر من أجل متابعة نهائي بطولة الأمم الافريقية بين منتخبي الجزائر والسنغال، تلك المباراة التي تقام على ارضية استاد القاهرة الدولي فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

ويبحث منتخب محاربي الصحراء عن تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه لمدة 29 عام، حيث حقق اللقب مرة وحيدة عام 1990، فيما لم يحقق المنتخب السنغالي اللقب نهائيا ويبحث عن تحقيق اللقب للمرة الأولى فى تاريخه.

مشوار منتخب الجزائر فى بطولة الأمم الافريقية مصر 2019

استهل منتخب الجزائر مشواره فى بطولة الأمم الافريقية بالفوز على كينيا بهدفين دون مقابل احرزهما بغداد بونجاح ورياض محرز ثم فاز على منتخب السنغال بهدف نظيف احرزه اللاعب يوسف بلايلي وفى أخر مباريات المجموعة فاز منتخب الجزائر على تنزانيا بثلاثة أهداف نظيفة أحرزها اسلام سليماني وادم اوناس.

فى الدور نصف ثمن النهائي فاز منتخب الجزائر على غينيا بثلاثية نظيفة قبل أن يتعادل مع كوت ديفوار بهدف لمثله ويصعد الى نصف النهائي بركلات الترجيح، بينما فاز على نيجيريا بهدفين مقابل هدف فى مباراة مثيرة حسمت فى اخر دقيقة بأقدام رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي ليتأهل المنتخب الجزائري الى نصف النهائي.

مشوار منتخب السنغال فى بطولة الأمم الافريقية مصر 2019

وقع منتخب السنغال مع الجزائر فى مجموعة واحدة، حيث استهل مبارياته بالفوز على تنزانيا بهدفين دون مقابل ثم خسر أمام الجزائر بهدف وحيد قبل أن يفوز على كينيا بثلاثة أهداف نظيفة.

وفاز المنتخب السنغالي على اوغندا بهدف نظيف فى الدور ثمن النهائي ثم فاز على منتخب بنين بهدف نظيف فى الدور ربع النهائي قبل أن يفوز على تونس بهدف مقابل لا شىء فى الدور النصف نهائي.

من هو حكم نهائي بطولة الأمم الافريقية مصر 2019

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم عن حكم نهائي بطولة الأمم الافريقية 2019، حيث سيكون الحكم الكاميروني الدولى أليوم نيانت هو حكم الساحة بعد تغيير الحكم الجنوب افريقي فيكتور جوميز دون أى أسباب.

اما بخصوص المساعدين فسيكون مواطنيه افاريست منكواندي وإلفيس نويبي بينما الجابونى اريك كاستان فيكون سيكون الحكم الرابع وسيكون الحكم الفرنسي ميلو بينوا حكم الفيديو ويساعده الحكم الجامبي بكاري جساما.

تشكيلة منتخب الجزائر الأساسية المتوقعة

لن تتغير تشيكلة منتخب الجزائر عن المباريات السابقة حيث من المتوقع ان تكون كما يلي:-

رايس مبولحي- عيسى ماندي – رامي بن سبعيني – مهدي زفان-جمال بن العمري – إسماعيل بن ناصر- عدلان قديورة –

رياض محرز- يوسف بلايلي – سفيان فيجولي – بغداد بونجاح،بينما يغيب يوسف عطال عن المباراة بسبب الاصابة.

تشكيلة منتخب السنغال

تشيكلة السنغال ستكون مثل تشكيلها فى معظم المباريات السابقة،حيث لن يغيب عن المباراة سوى اللاعب كوليبالي لاعب نابولي الإيطالي بسبب الايقاف فى مباراة تونس، بينما ستكون التشيكلة على النحو التالي:-

ألفريد جوميس- شيخو كوياتي – يوسف سابالي – ساليف ساني – لاميني جاساما – بادو ندياي – إدريسا جاي – ساديو ماني –هنري سايفيت – إسماعيلا سار – مباي نيانج.

القنوات المجانية الناقلة للمباراة وترددها

Time Sport

قناة تبث أرضيا فقط فى دولة مصر ولن يستطع أى شخص خارج مصر التقاط البث الألأرضي منها

PROGRAMME NATIONAL

قناة جزائرية على ناليل سات ترددها 11680 افقى ومعامل الترميز 27500 وتفتح من خلال شفرة بيس 1100000000000000.