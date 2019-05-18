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القنوات المفتوحة الناقلة مجانا لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى في نهائى الكونفدرالية الإفريقية و موعد المباراة

كتب خديجة عبد الله آخر تحديث

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى، يكثر عنها البحث و هى مباراة الذهاب فى نهائى الكونفدرالية الإفريقية، المباراة سوف تقام فى المغرب على الملعب البلدي لبركان،جماهير الزمالك تسعى لمشاهدة المباراة مجاناً، خاصة أن معظم المشاهدين، لا يشتركون فى القنوات المشفرة التى تمتلك حقوق بث مباراة الزمالك ضد نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية الإفريقية، و سننشر لكم من خلال موقع كلمة ذه القنوات تفصيلياً.

القنوات المفتوحة الناقلة مجانا لمباراة الزمالك ونهضة بركان

مباراة الزمالك ونهضة بركان فى النهائى  سوف تذاع حصرياً على قناة bein sports HD1، كما تذاع المباراة مجانً على القناة الأولى المغربية، و هى بث أرضى  فدولة المغرب لها حق بث المباراة للجمهور مجانا بث أرضى و هناك أيضا عدد من القنوات المفتوحة.

  • قناة أرينا سبورت وهى على القمر الصناعي يوتلسات، و تردد هذه القناة 11678 و 11595  أفقى و معامل ترميز 30000
  • قناة IRIB Varzesh و هى على القمر  Arabsat 2C/2D/3A والتردد  11881 أفقى ومعامل الترميز أفقى

و فى حالة توافر قنوات أخرى سننشرها لكم.

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عن الكاتب

خديجة عبد الله

خديجة محمد عبدالله كاتبة صحفية درست فى كلية الآداب جامعة الإسكندرية وحصلت على ليسانس الآداب قسم لغة انجليزىة ولدى خبرة كبيرة فى الكمبيوتر والانترنت و أعشق الكتابة الصحفية وتحرير الأخبار السياسية والفنية والرياضية وكتبت فى العديد من المواقع الاخبارية و أعمل حاليا فى موقع نجوم مصرية من اهم هواياتى القراءة والرسم وتصفح المواقع خاصة شبكات التواصل الاجتماعى وأجيد الترجمة الانجليزية وأحب قراءة الروايات الانجليزية.

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