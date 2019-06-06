القنوات الناقلة اليوم لمباراة إنجلترا ضد هولندا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

تُقام اليوم مباراة إنجلترا ضد هولندا في إطار بطولة دوري الأمم الأوروبية والتي انطلقت في نهاية العام الماضي في نسختها الأولى، وتُلعب المواجهة المهمة والمُرتقبة بين المنتخبين على ملعب أفونسو هنريكيس في البرتغال، ويسعى كل طرف إلى تحقيق الفوز للحاق بمنتخب البرتغال في المباراة النهائية، خاصة أن إنجازات كلاً منهما الأوروبية على مستوى المنتخبات منعدمة للإنجليز، بينما للهولنديين كان آخرها إحرازهم لقب يورو 1988 في وجود الجيل الذهبي لهم، بقيادة رود خوليت وفان باستن ورونالد كومان المدير الفني الحالي للفريق.

موعد مباراة إنجلترا ضد هولندا

تبدأ المباراة في تمام التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة ويديرها طاقم تحكيم فرنسي، مكون من حكم ساحة كليمن توريان البالغ من العمر 37 عام، يساعده كلاً من نيكولاس دانو 39 عام وسيريل جرينيور 47 عام.

القنوات الناقلة لمواجهة هولندا ضد إنجلترا اليوم

تنقل المباراة عدة قنوات على رأسها beIN SPORTS HD 1 ويعلق عليها المعلق المصري علي محمد علي، بينما هناك عدة قنوات أخرى تبثها على أقمار صناعية مختلفة مثل Rai 3 الإيطالية على الهوت بيرد، وقناة sport tv 1 البرتغالية على القمر الصناعي هيسباسات، وأيضًا Rts السويسرية على القمر الأوروبي.

جدير بالذكر أن منتخب الطواحين قد تأهل إلى تلك المواجهة بعد تصدره مجموعته القوية، التي ضمت معه منتخبي فرنسا وألمانيا وذلك برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وهزيمة، على العكس كان طريق الإنجليز سهلاً وممهداً بالورود كما يُقال، ومن المتوقع أن تشهد مباراة إنجلترا ضد هولندا ندية وقوة وإثارة.