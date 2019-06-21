القنوات الناقلة بماراة مصر وزيمبابوي اليوم في افتتاح مباريات كأس أمم إفريقيا … وموعد ومكان إقامة المباراه

يهتم الكثيرون من متابعي ومحبي كرة القدم على مستوى الوطن العربي، بمتابعة أحداث المباريات وسوف ننقل لكم عبر هذه المقالة القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي 2019، التي سوف تقام الساعات القليلة القادمة على ارض مصر ضمن مباريات المجموعة الأولى من كأس الأمم الأفريقية، والتي دخلت بها مصر و زيمبابوي وأوغندا والكونغو، حيث يطمح المنتخب المصري بالفوز لتحقيق أحلام الشعب المصري لدخول النهائيات، ويبحث الكثير من المصريين الذين لم يحالفهم الحظ بشراء تذاكر مباراة مصر وزيمبابوي، عن القنوات الناقلة لتلك المباراة المباشرة بين منتخب مصر وزيمبابوي.

القنوات الناقلة بين منتخب مصر وزيمبابوي:

مباراة مصر وزيمبابوي سوف يتم بثها على عدد من القنوات الأرضية المجانية والغير مجانية أيضا، وسوف نضع لكم أسماء القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي اليوم، ليتمكن جميع مشجعي كرة القدم والهواة أيضا من متابعة المباراة بكل سهولة من المنزل، حيث تنقل لكم هذه القنوات المباراة بخاصية عالية الدقة والوضوح مع وجود أستوديو تحليلي جاهز لتحليل المباريات بعد وقبل انتهاء المباراة، وتوقعات أهداف المباراة، وأما عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي فهي كالاتي:

1- قناة تايم سبورت time sports.

2- قناة بين سبورت bein soorts max.

موعد مباراة مصر ضد زيمبابوي اليوم:

يتم اليوم الجمعة الموافق 21-6-2019 مباراة مصر وزيمبابوي، باستاد القاهرة الدولي بحضور اللاعب المصري العالمي محمد صلاح، وسوف تقام المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 8 مساءً بتوقيت غرينتش، حيث يتابع الكثيرون من المصريين وأبناء العالم العربي مباراة مصر وزيمبابوي، لمشاهدة أداء اللاعبين في افتتاح مباريات كأس أمم إفريقيا 2019.