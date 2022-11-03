القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022.. 3 فضائيات تعرف عليها

بواسطة محمود عطا الله
القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022 القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022

كشف اتحاد غرب آسيا لكرة القدم عن القنوات الناقلة لبطولة الاتحاد للمنتخبات الأولمبية التي تُقام في مدينة جدة السعودية من 3 حتى 15 نوفمبر 2022 الجاري، تلك القنوات التي فازت بحقوق بث مباريات عمان وسوريا والسعودية وقطر ولبنان والبحرين في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022، حيث تنقل البطولة كما أكد الاتحاد ثلاث قنوات فضائية مفتوحة.

القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022

كما ذكرنا، القنوات الناقلة مباشرة لمباريات بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022 للمنتخبات الأولمبية عمان وقطر والسعودية وسوريا ولبنان والبحرين الأولمبي ستكون فضائية مفتوحة، وهذا يعني أن الجماهير حول العالم سوف تتمكن من مشاهدة مباريات البطولة، القنوات الناقلة:
– قناة السعودية الرياضية.
– قناة الكاس الرياضية.
– قناة LBC اللبنانية.

مجموعات بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022 للمنتخبات الأولمبية:
المجموعة الأولى: قطر، لبنان، عمان.
المجموعة الثانية: السعودية، سوريا، البحرين.
يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة للدور قبل النهائي.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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