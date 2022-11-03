القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022.. 3 فضائيات تعرف عليها

كشف اتحاد غرب آسيا لكرة القدم عن القنوات الناقلة لبطولة الاتحاد للمنتخبات الأولمبية التي تُقام في مدينة جدة السعودية من 3 حتى 15 نوفمبر 2022 الجاري، تلك القنوات التي فازت بحقوق بث مباريات عمان وسوريا والسعودية وقطر ولبنان والبحرين في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022، حيث تنقل البطولة كما أكد الاتحاد ثلاث قنوات فضائية مفتوحة.

القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022

كما ذكرنا، القنوات الناقلة مباشرة لمباريات بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022 للمنتخبات الأولمبية عمان وقطر والسعودية وسوريا ولبنان والبحرين الأولمبي ستكون فضائية مفتوحة، وهذا يعني أن الجماهير حول العالم سوف تتمكن من مشاهدة مباريات البطولة، القنوات الناقلة:

– قناة السعودية الرياضية.

– قناة الكاس الرياضية.

– قناة LBC اللبنانية.

مجموعات بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022 للمنتخبات الأولمبية:

المجموعة الأولى: قطر، لبنان، عمان.

المجموعة الثانية: السعودية، سوريا، البحرين.

يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة للدور قبل النهائي.