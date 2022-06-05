تستضيف دولة الكويت، النسخة الرابعة من بطولة غرب آسيا لكرة الصالات 2022 من 4 حتى 13 يونيو 2022 في صالة نادي النصر المغطاة بالكويت، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا لكرة الصالات 2022 للرجال حيث ستكون مباريات العراق والسعودية والكويت والإمارات وعمان لكرة الصالات منقولة على قنوات مفتوحة مجانية، يشارك في البطولة ثمانية منتخبات، قسمت القرعة المنتخبات المشاركة على مجموعتين.

القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا لكرة الصالات 2022 بالكويت

تحظى لعبة كرة القدم للصالات بشعبية متصاعدة في الخليج العربي والمنطقة، لذا يتابع البطولة العربية جماهير تحرص على مشاهدة بطولات اللعبة، القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا لكرة الصالات هي القناة الثالثة الرياضية الكويتية، كما يمكن للجماهير مشاهدة البطولة عبر قناة اليوتيوب الرسمية الخاصة باتحاد غرب آسيا لكرة القدم.

في أول أيام بطولة غرب آسيا لكرة الصالات 2022 وفي الجولة الأولى من المجموعة الأولى، فاز منتخب السعودية لكرة الصالات على نظيره منتخب فلسطين بنتيجة 2-1، ليتصدر الأخضر السعودي جدول ترتيب المجموعة الأولى، بعد تعادل الكويت مع العراق في المباراة الثانية بنتيجة 2-2.