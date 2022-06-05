القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا لكرة الصالات 2022 للرجال

بواسطة محمود عطا الله
القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا لكرة الصالات القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا لكرة الصالات

تستضيف دولة الكويت، النسخة الرابعة من بطولة غرب آسيا لكرة الصالات 2022 من 4 حتى 13 يونيو 2022 في صالة نادي النصر المغطاة بالكويت، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا لكرة الصالات 2022 للرجال حيث ستكون مباريات العراق والسعودية والكويت والإمارات وعمان لكرة الصالات منقولة على قنوات مفتوحة مجانية، يشارك في البطولة ثمانية منتخبات، قسمت القرعة المنتخبات المشاركة على مجموعتين.

القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا لكرة الصالات 2022 بالكويت

تحظى لعبة كرة القدم للصالات بشعبية متصاعدة في الخليج العربي والمنطقة، لذا يتابع البطولة العربية جماهير تحرص على مشاهدة بطولات اللعبة، القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا لكرة الصالات هي القناة الثالثة الرياضية الكويتية، كما يمكن للجماهير مشاهدة البطولة عبر قناة اليوتيوب الرسمية الخاصة باتحاد غرب آسيا لكرة القدم.

في أول أيام بطولة غرب آسيا لكرة الصالات 2022 وفي الجولة الأولى من المجموعة الأولى، فاز منتخب السعودية لكرة الصالات على نظيره منتخب فلسطين بنتيجة 2-1، ليتصدر الأخضر السعودي جدول ترتيب المجموعة الأولى، بعد تعادل الكويت مع العراق في المباراة الثانية بنتيجة 2-2.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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