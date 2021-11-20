القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا للشباب 2021

بواسطة محمود عطا الله
القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا للشباب 2021 القنوات الناقلة لمباريات بطولة غرب آسيا للشباب 2021

أعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم عن القنوات الناقلة لبطولة كأس الشباب للمنتخبات 2021 والتي تنطلق في جمهورية العراق بداية من يوم 20 نوفمبر 2021، ونستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا للشباب 2021 والتي تذيع مباريات الكويت والعراق واليمن والإمارات وسوريا ولبنان وفلسطين والبحرين للشباب وباقي المنتخبات التسعة المشاركة، وقد قسمت القرعة تلك المنتخبات على مجموعتين تضم الأولى خمسة منتخبات والثانية أربعة منتخبات.

القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا للشباب 2021

كل الجماهير حول العالم سوف تتمكن من مشاهدة مباريات بطولة كأس غرب آسيا للشباب 2021 عبر قنوات فضائية مفتوحة تذيع البطولة، وتنطلق البطولة مع مباراة البحرين وفلسطين للشباب وهي المباراة الافتتاحية، تليها مباراة العراق والكويت للشباب، القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا للشباب 2021 هي:

  • قناة العراقية الرياضية HD.
  • قناة دبي الرياضية.
  • قناة LBC.
  • قناة الكويت الرياضية.
  • شبكتي TV.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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