أعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم عن القنوات الناقلة لبطولة كأس الشباب للمنتخبات 2021 والتي تنطلق في جمهورية العراق بداية من يوم 20 نوفمبر 2021، ونستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا للشباب 2021 والتي تذيع مباريات الكويت والعراق واليمن والإمارات وسوريا ولبنان وفلسطين والبحرين للشباب وباقي المنتخبات التسعة المشاركة، وقد قسمت القرعة تلك المنتخبات على مجموعتين تضم الأولى خمسة منتخبات والثانية أربعة منتخبات.

القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا للشباب 2021

كل الجماهير حول العالم سوف تتمكن من مشاهدة مباريات بطولة كأس غرب آسيا للشباب 2021 عبر قنوات فضائية مفتوحة تذيع البطولة، وتنطلق البطولة مع مباراة البحرين وفلسطين للشباب وهي المباراة الافتتاحية، تليها مباراة العراق والكويت للشباب، القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا للشباب 2021 هي: