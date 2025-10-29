القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا للناشئين 2025.. مباريات سوريا والعراق والسعودية

تستضيف مدينة العقبة الأردنية حاليًا بطولة غرب آسيا للناشئين 2025 وتستمر حتى يوم 4 نوفمبر 2025، حيث تتمكن الجماهير من مشارهدة مباريات منتخبات الناشئين للسعودية والعراق وسوريا والكويت والأردن وباقي المنتخبات المشاركة على قنوات فضائية مفتوحة، يضم دور المجموعات، مجموعتين، يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة للدور قبل النهائي.

القنوات الناقلة لمباريات بطولة غرب آسيا للناشئين 2025

أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عبر منصاتها الرسمية على شبكة الإنترنت، أن القنوات التي تذيع مباريات بطولة غرب آسيا للناشئين سوف تكون قناة الكويت الرياضية، وقناة الرابعة الرياضية العراقية، بدأ اليوم الأول بالبطولة يوم الأحد الماضي، وشهد ثلاث مباريات قوية.

اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 هناك ثلاث مباريات في الجولة الثانية، البداية مع مباراة سوريا وفلسطين للناشئين، ثم مباراة العراق والكويت للناشئين، ثم لعبة السعودية ولبنان.