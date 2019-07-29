القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا 2019.. وهل هي بطولة رسمية ومعتمدة من الاتحاد الدولي؟

ما هي القنوات الناقلة لمباريات بطولة غرب آسيا 2019 وما هي القنوات التي تذيع مباريات العراق وسوريا والسعودية وفلسطين والكويت وباقي المنتخبات، أسئلة كثيرة تشغل تفكير الجميع سنقدم لكم الآن الإجابة عنه، كما قدمنا من قبل جدول بطولة غرب آسيا 2019، يتساءل الكثيرين هل بطولة غرب آسيا بالعراق رسمية ومعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، الإجابة “نعم” فقد أرسل الاتحاد الدولي “الفيفا” خطاب لاتحاد غرب آسيا يؤكد من خلاله إعتماد تلك البطولة بطولة رسمية ومعترف بها دوليا، نظرا لقوة المنتخبات المشاركة، والتنظيم الرائع من العراق.

القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا 2019 بالعراق

في خبر سار لكل الجماهير العربية، فقد تم الإعلان عن القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا 2019، حيث ستكون البطولة منقولة على عدة قنوات مجانية مفتوحة، تابعة للدول المشاركة في اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، وعليه ستتمكن كل الجماهير من مشاهدة كل مباريات البطولة من أي مكان في العالم، والقنوات التي تذيع المباريات هي:

القناة العراقية الرياضية.

القناة الأردنية الرياضية.

قناة الكويت الرياضية.

قناة سوريا دراما أو الفضائية.

تبدأ مباريات بطولة غرب آسيا 2019، من يوم 30 يوليو وتستمر حتى يوم 14 أغسطس 2019، يشارك في البطولة 9 منتخبات، المجموعة الاولى تضم خمسة منتخبات، وتقام مبارياتها على ملعب مدينة كربلاء، المجموعة الثانية تضم أربعة منتخبات وتقام على ملعب أربيل، يصعد للمباراة النهائية بطلا المجموعتين.