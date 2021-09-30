القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا 2021 تحت 23 للمنتخبات الأولمبية

تم الكشف رسميًا عن جدول مباريات بطولة غرب آسيا 2021 تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية تلك البطولة التي تستضيفها مدينة الدمام السعودية بداية من الرابع من شهر أكتوبر 2021، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباريات بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة للعام 2021 والنسخة الثانية من البطولة، يشارك في البطولة 11 منتخبًا من منتخبات دول اتحاد غرب آسيا، يذكر أن النسخة الأولى من تلك البطولة أقيمت في قطر عام 2015.

القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2021

قسمت القرعة المنتخبات المشاركة في كأس غرب آسيا تحت 23 سنة على ثلاث مجموعات، يصعد إلى الدور قبل النهائي أبطال المجموعات الثلاث وأفضل منتخب من أصحاب المركز الثاني، بخصوص القنوات الناقلة لمباريات كأس غرب آسيا 2021 تحت 23 سنة، فقد أعلن اتحاد غرب آسيا أن البطولة منقولة على قناة دبي الرياضية، وعليه سوف تتابع كل جماهير العراق الأولمبي وسوريا الأولمبي والسعودية تحت 23 والكويت واليمن الأولمبي وباقي المنتخبات المشاركة على قنوات دبي الرياضية

تردد قنوات دبي الرياضية الناقلة لبطولة غرب آسيا تحت 23

قنوات دبي الرياضية، تعتبر من أهم القنوات الرياضية في الخليج العربي والشرق الأوسط، حيث تقدم الكثير من فعاليات البث المباشر للكثير من البطولات الإقليمية والعالمية في لعبة كرة القدم وفي كافة الألعاب، كما أن قنوات دبي الرياضية تذيع مباريات بطولة غرب آسيا 2021 تحت 23 سنة، تردد قناة دبي 1 على النايل سات هو 11785 عمودي، تردد قناة دبي الرياضية 2 على العرب سات هو 12130 عمودي.