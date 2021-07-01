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القنوات الناقلة لقرعة تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا والموعد

بواسطة محمود عطا الله
قرعة تصفيات كأس العالم 2022 آسيا القنوات الناقلة لقرعة تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

يستضيف المسرح الرئيسي بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بماليزيا قرعة المرحلة الأخيرة من تصفيات القارة الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، حيث تُقام القرعة عبر تقنية الفيديو بدون حضور جماهيري، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لقرعة تصفيات كأس العالم 2022 آسيا وموعد مراسم سحب تلك القرعة، هذا ويشارك في تلك المرحلة الأخيرة من التصفيات 12 منتخبًا منهم ستة منتخبات عربية.

1 قرعة تصفيات كأس العالم 2022 آسيا
2 القنوات الناقلة لقرعة تصفيات كأس العالم بآسيا 2022

قرعة تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

وصل للمرحلة الفاصلة 12 منتخبًا آسيويا، سوف تُقسم قرعة تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا تلك المنتخبات على مجموعتين كل مجموعة بها ستة منتخبات، يقام بين فرق كل مجموعة دوري من دورين، يصعد في النهاية أول وثاني كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم في قطر، على أن يتأهل أفضل فريق ثالث إلى الملحق العالمي، لن يقع منتخب السعودية مع الإمارات في مجموعة واحدة، وكذلك لن يأتي منتخب سوريا مع عمان في مجموعة واحدة، كما لن يلعب منتخب العراق مع الصين في مجموعة واحدة.

القنوات الناقلة لقرعة تصفيات كأس العالم بآسيا 2022

تقام القرعة صباح اليوم الخميس 1 يوليو 2021، وتبدأ مراسم سحب القرعة عند الساعة 10 صباحًا بتوقيت السعودية وقطر، االساعة 11 صباحًا بتوقيت دبي وسلطنة عُمان، هذا وسوف تتابع الملايين في الخليج العربي وآسيا تلك المراسم عن كثب، القنوات الناقلة لقرعة تصفيات كأس العالم بآسيا 2022 هي قناة بي إن سبورتس المفتوحة، كما ستكون منقولة على اليوتيوب عبر الرابط التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=lv-Y_Be0Akk
هذا ومن المرتقب أن تبدأ مباريات المرحلة الأخيرة في سبتمبر 2021.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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