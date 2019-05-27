القنوات الناقلة لكأس العالم للشباب 2019 ببولندا (مباراة السعودية ومالي تحت 20 سنة)

عدة قنوات مفتوحة ومشفرة ستكون هي القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للشباب 2019 والمقامة الآن في بولندا والتي بدأت من يوم 23 مايو وتستمر حتى يوم 15 يونيو 2019، وتتساءل الجماهير العربية عن القنوات الناقلة لمونديال الشباب لعدة أسباب، أولا لمشاركة منتخبين عربيين في البطولة وهما السعودية وقطر، وثانيا لمتابعة النجوم الصاعدة في المنتخبات العالمية كمنتخبات الأرجنتين وإنجلترا وإيطاليا ونيجيريا، بينما تغيب عن المشاركة في المونديال منتخبات عريقة أمثال ألمانيا والبرازيل وهولندا.

يشارك في كأس العالم للشباب 2019 عدد 24 منتخب تحت 20 سنة من كل قارات وأنحاء الكرة الأرضية، ويشارك منتخب السعودية للشباب في البطولة بوصفه بطل كأس أمم آسيا تحت 20 سنة، قسمت القرعة منتخبات البطولة على 6 مجموعات كل مجموعة بها 4 منتخبات (مباراة السعودية ومالي للشباب)، يقام بين منتخبات المجموعة الواحدة دوري من دور واحد من ثلاثة جولات، بنهاية دور المجموعات، يصعد لدور الستة عشر “أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث”.

القنوات الناقلة لكأس آسيا للشباب تحت 20 سنة بولندا 2019

يلعب منتخب السعودية ضمن المجموعة الخامسة والتي تضم منتخبات فرنسا ومالي وبنما، لم يوفق الأخضر الشاب في الجولة الأولى أمام فرنسا، وكان لطرد أحد لاعبيه في أول المباراة التأثير الأساسي في خسارته 0-2، بخصوص القنوات الناقلة لكأس العالم للشباب، فسوف تتابع الجماهير مباريات السعودية تحت 20 سنة على قناة bein sports المفتوحة.