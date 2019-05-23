القنوات الناقلة لكأس العالم للشباب 2019 (مباراة السعودية وفرنسا تحت 20 سنة)

ما هي القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للشباب 2019 والتي تقام في بولندا من 23 مايو حتى 15 يونيو 2019 بمشاركة 24 منتخبا تحت 20 سنة من كل أنحاء العالم، وهل تذيع مباريات مونديال الشباب 2019 قنوات مفتوحة مجانية أم لا، كلها أسئلة تشغل تفكير الجميع الآن، وكل الراغبين في متابعة البطولة ومشاهدة مباريات السعودية للشباب في كأس العالم مباشرة على الهواء، مونديال الشباب يقام كل عامين، والنسخة والبطولة الحالية تقام في دولة بولندا.

قسمت القرعة منتخبات المونديال تحت 20 سنة على ست مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، تقام بين فرق المجموعة الواحدة دوري من دور واحد، يصعد من دور المجموعات للدور القادم ستة عشر منتخبا، وهم أول وثاني كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث، منتخب السعودية للشباب يلعب ضمن المجموعة الخامسة والتي تضم منتخبات فرنسا ومالي وبنما.

القنوات الناقلة لكأس العالم للشباب 2019 ومباريات السعودية تحت 20 سنة

ننشر لكم أسماء القنوات الناقلة لمباريات مونديال الشباب 2019 تحت 20 سنة والقنوات التي تذيع مباريات الأخضر الشاب في تلك البطولة القوية، منتخب السعودية يشارك في كأس العالم للشباب بوصفه بطل كأس آسيا، هذا وتأمل كل الجماهير العربية أن يصل الأخضر لأبعد نقطة في المونديال.