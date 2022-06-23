القنوات الناقلة لكأس العرب لكرة الصالات 2022

تنطلق اليوم الجمعة، مباريات الدور ربع النهائي من البطولة العربية لمنتخبات الصالات التي تستضيفها مدينة الدمام السعودية، حيث نُقدم لكم أسماء القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب لكرة الصالات 2022 ومباريات السعودية والكويت ومصر والمغرب وليبيا المرتقبة اليوم، حيث تتمكن الجماهير حول العالم من مشاهدة البطولة عبر شاشات التلفاز أو عبر شبكة الإنترنت، بطولة كرة الصالات الحالية هي النسخة السادسة، وتشهد منافسة قوية واهتمام جماهيري كبير.

القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب للصالات 2022

يلتقي اليوم الجمعة، منتخب الكويت للصالات مع منتخب فلسطين، كما يلتقي المنتخب السعودي مع العراق، في حين يواجه منتخب مصر للصالات نظيره الموريتاني والمغرب ضد ليبيا، القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب لكرة الصالات 2022 هي القنوات الرياضية السعودية، وقناة الكويت الرياضية، وعدد من القنوات الآخرى، كما يُقدم البث المباشر لكأس العرب للصالات حساب القنوات الرياضية السعودية الرسمي على موقع تويتر، هذا ويلتقي الفائز من مباراة مصر وموريتانيا مع الفائز من المغرب وليبيا، والفائز من الكويت وفلسطين مع الفائز من مباراة السعودية والعراق.