القنوات الناقلة للبطولة العربية لكرة السلة 2022 للأندية بالكويت.. مباريات الأهل والاتحاد وبيروت والبشائر
تنطلق اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، مباريات البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة السلة والتي تستضيفها دولة الكويت، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة مباشرة لمباريات البطولة العربية لكرة السلة 2022 والتي تذيع مباريات الأهلي والاتحاد من مصر، مباريات أهلي حلب السوري، والرياضي بيروت وبيروت، وتذيع مباريات البشائر العماني والغرافة والسد القطريين ودجلة الفرات من العراق والكويت وكاظمة والجهراء من الكويت.
القنوات الناقلة لمباريات البطولة العربية لكرة السلة 2022 بالكويت
- يشارك في البطولة 16 ناديًا، قسمت القرعة تلك الأندية على أربع مجموعات.
- حامل لقب البطولة هو الأهلي المصري والوصيف هو الكويت الكويتي.
- القنوات الناقلة لمباريات البطولة العربية لكرة السلة 2022 مباشرة هي قناة دبي الرياضية وقناة الكويت الرياضية.
- مباريات دور المجموعات ستكون ست مباريات يوميًا بداية من الخامس من أكتوبر الجاري.
- بالتوفيق لكل الأندية المشاركة.