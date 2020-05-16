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القنوات الناقلة للدوري الألماني 2020.. البوندسليجا يُعيد الحياة للملاعب الأوروبية

بواسطة محمود عطا الله
القنوات الناقلة للدوري الألماني القنوات الناقلة للدوري الألماني

ننشر أسماء القنوات الناقلة للدوري الألماني 2020 وذلك قبل ساعات من عودة عجلة البوندسليجا للدوران من جديد بعد فترة توقف تقترب من الشهرين، هذا ومن المرتقب أن يكون أهم سؤال اليوم هو “مشاهدة الدوري الألماني على أي قناة؟” وذلك في ظروف الحظر الذي تتعرض له معظم شعوب العالم، ويعتبر الدوري الألماني هو أول دوري يُستأنف في أوروبا بعد توقف المنافسات الرياضية ليس في أوروبا فقط ولكن على مستوى العالم بسبب ما تمر به الكرة الأرضية الآن.

الدوري الألماني 2020

مشاهدة الدوري الألماني 2020 تبدأ اليوم السبت 16 مايو 2020 مع الأسبوع السادس والعشرين، وقد مر على البوندسليجا حتى الآن 25 أسبوعًا، يتصدر الدوري الألماني نادي بايرن ميونخ برصيد 55 نقطة، يليه نادي بروسيا دورتموند وله 51 نقطة، يأتي في المركز الثالث فريق لايبزج وله 50 نقطة، ويأتي رابعًا مونشنغلادباخ وله 49 نقطة، وبرصيد 47 نقطة يأتي نادي باير ليفركوزن، ومن الجدول نجد أن المنافسة قوية في المربع الذهبي للدوري الألماني.

القنوات الناقلة للدوري الألماني 2020

بخصوص القنوات الناقلة للدوري الألماني 2020 مباشرة على الهواء فتذيع مباريات البوندسليجا لايف قنوات bein sports، تقام اليوم في الدوري الألماني ست مباريات، خمس مباريات تبدأ عند الساعة 4.30 مساء بتوقيت مكة، والمباراة السادسة والتي تجمع بين آينتراخت ومونشنغلاباخ تبدأ عند الساعة 7.30 مساء بتوقيت مكة.

القنوات الناقلة للدوري الألماني 2020
المباراة القناة الناقلة
مباراة دورتموند وشالكه قناة bein sports 1
مباراة هوفنهايم وهيرتا برلين قناة bein sports 3
مباراة اوجسبورج وفولفسبورج قناة bein sports 4
مباراة فورتونا وبادريون قناة bein sports 6
مباراة لايبزج وفرايبورج قناة bein sports 2
مباراة آينتراخت ومونشنغلادباخ قناة bein sports 1
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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