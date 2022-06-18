يُتابع الدوري الممتاز السوداني 2022 كل الجماهير في داخل السودان وكل الجماهير السودانية في السعودية والإمارات وقطر والكويت وفي أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا وكل دول العالم، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباريات الدوري السوداني 2022 لمشاهدة ومتابعة مباريات الهلال والمريخ والأهلي شندي وباقي فرق البطولة التي تعتبر واحدة من أقدم مسابقات كرة القدم في القارة الإفريقية.

القنوات الناقلة للدوري السوداني 2022

كل الجماهير في السودان والسعودية والكويت وقطر والإمارات وفي أوروبا وأمريكا وأستراليا وألمانيا وكل دول العالم سوف تتمكن من مشاهدة مباريات البطولة عبر القنوات الناقلة للدوري السوداني 2022 وهي قناة النيلين الرياضية، تردد قناة النيلين الرياضية الناقلة لمباريات الهلال والمريخ وكل فرق الدوري السوداني على قمر عرب سات بدر 4 وهو 12523 عمودي.

تشهد بطولة الدوري السوداني 2022 منافسة قوية على لقب المسابقة بين الهلال والمريخ، حيث يتصدر الهلال أم درمان بفارق 6 نقاط عن المريخ بعد مرور 18 مرحلة من تلك البطولة.