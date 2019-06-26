القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال مجانا في مباريات كاس امم افريقيا اليوم الخميس : موعد المباراة وتقرير كامل

ننشر متابعة مباراة الجزائر والسنغال مباشرة اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن مواعيد مباريات اليوم الخميس في كاس امم افريقيا 2019، حيث يبحث المنتخب الجزائري بقيادة نجم مانشستر سيتي رياض محزر على الضرب بقوة والعمل على تحقيق الفوز الثاني على التوالي، وذلك بغرض تحقيق صدارة ترتيب المجموعة الثالثة من البطولة، والعمل بقوة كبيرة على تحقيق التأهل رسميا إلى مباريات ثمن نهائي كاس امم افريقيا بالعاصمة المصرية القاهرة، وهو نفس الأمر الذي يبحث عليه المنتخب السنغالي في مباراة الجزائر اليوم بقيادة اللاعب ساديو ماني نجم نادي ليفربول الإنجليزي، وفي هذا التقرير على موقع كلمة دوت أورج ضمن قسم أخبار الرياضة ننشر موعد اللقاء وأيضا جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السنغال والجزائر مجانا وأيضا معلق المباراة وجميع تفاصيل هذه القمة الإفريقية في الكان.

حيث قبل بداية متابعة مباراة الجزائر والسنغال اليوم نود الإشارة إلى أن المنتخب الجزائري كان في مباراته السابقة قد حقق الفوز بهدفين مقابل صفر، وذلك على حساب منتخب كينيا، سجل أهداف المنتخب الجزائري في تلك المباراة كل من بغداد بونجاح من ضربة جزاء، وايضا نجم مانشستر سيتي رياض محرز، نفس الأمر المنتخب السنغالي في الجولة الأولى كان قد حقق الفوز بهدفين مقابل صفر على حساب تنزانيا، وسجل أهداف الاسود السنغالية كل من بالدي دياو كيتا الهدف الأول، ثم الهدف الثاني اللاعب كريبان ديانا ليتقاسم الجزائر والسنغال صدارة ترتيب المجموعة الثالثة من البطولة الإفريقية هذه.

موعد مباراة الجزائر والسنغال اليوم

اتحاد الكرة في إفريقيا ومن خلال العمل على برمجة مواعيد مباريات كاس افريقيا في دور المجموعات، اكد رسميا ان موعد مباراة الجزائر والسنغال اليوم الخميس 27 يونيو 2019 الجاري، سوف يكون ضمن الجولة الثانية من البطولة وذلك في العاصمة المصرية القاهرة على أرضية إستاد الدفاع الجوي، اللقاء الذي سوف يقوده الحكم الزامبي السيد جاني سيكازوي، والذي سوف يساعده في إدارة هذه المباراة الكابتن وليد أحمد علي حكما مساعدا أولا، بالاضافة إلى الكابتن بيرهي تيسفاجيورغيس أوميكاييل من دولة أرثيريا، أما الحكم الرابع في المباراة فسوف يكون هو السيد بيرنارد كاميل من دولة السيشيل، وسوف تكون إنطلاقة مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر في الأوقات الأتية بمعظم البلدان العربية :

الساعة 19.00 بتوقيت مصر

الساعة 20.00 بتوقيت السعودية

الساعة 21.00 بتوقيت الامارات

الساعة 18.00 بتوقيت الجزائر

الساعة 18.00 بتوقيت تونس

الساعة 18.00 بتوقيت المغرب

الساعة 17.000 بتوقيت غرينتش العالمي

الساعة 20.00 بتوقيت العراق

الساعة 20.00 بتوقيت سوريا

القناة الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال مباشرة

كما هي الأمور مع جميع مواعيد مباريات كاس افريقيا في البلدان العربية، سوف تكون قناة بي ان سبورت المشفرة هي القناة الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال مباشرة ضمن مباريات اليوم، والتي أعلنت على موقعها الرسمي أن اللقاء هذا سوف يذاع حصريا على قناة بي ان سبورت bein sports max 1 وأيضا قناة max 2، والتي اعلنت أن معلق مباراة الجزائر والسنغال سوف يكون الكابتن الجزائري حفيظ الدراجي في التعليق على هذه القمة وذلك من أرضية ملعب إستاد الدفاع الجوي في القاهرة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال مجانا

أما جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال مجانا، سوف تكون في الأراضي المصرية هي قناة تايم سبورت الرياضية المصرية، والتي تذاع على البث الأرضي فقط في الجمهورية المصرية، ويمكن إستقبالها في مصر وتتوفر على جميع حقوق تغطية مباريات كاس افريقيا بالجمهورية وأيضا أخبار المنتخبات المشاركة في البطولة.

وأيضا سوف تكون القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال مجانا مباشرة هي قناة الجزائر الرياضية الأرضية، والتي قامت بشراء حقوق بث مباريات الجزائر في كاس افريقيا في دور المجموعات والأدوار القادمة من البطولة، القناة تستقبل على البث الأرضي في الأراضي الجزائرية فقط.

توقع نتيجة مباراة الجزائر والسنغال في التعليقات …!!!!