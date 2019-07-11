القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وساحل العاج اليوم إعرف الآن تشكيل الفريقين المتوقع وأسماء المعلقين ومكان المباراة

تتابعون أهم الأخبار والتفاصيل التي تهمك حول القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وساحل العاج اليوم في منافسات ومباريات الدور الثامن في البطولة الافريقية المقامة علي الأراضي المصرية، ويترقب عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء الوطن العربي وشمال افريقيا مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار فور بدئها، وسنتابع معكم في هذه المقالة اسماء القنوات الناقلة لمباراة الجزائر اليوم المجانية والمشفرة، والتي حصلت بالفعل علي حقوق بث المباريات علي شاشاتها بتقنية الشاشة العادية والفائقة، كما تتابعون اسماء المعلقين علي المباراة باللغة العربية وأيضا تشكيل الجزائر أمام ساحل العاج وتشكيل ساحل العاج، تابعنا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد.

تقام اليوم مباراة الجزائر ضد ساحل العاج الافريقي رسميا وذلك اليوم الخميس الموافق الحادي عشر من يوليو الجاري، ثم تقام بعده مباراة تونس ومدغشقر، وهذين المبارتين تختصان بتحديد الفرق الفائزة والمتأهلة لنصف النهائي من كأس الأمم الافريقية 2019.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وساحل العاج اليوم

تم تحديد القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وساحل العاج اليوم والتي قامت بالحصول علي حقوق البث بالفعل علي شاشاتها التلفزيونية، حيث تبث المباراة عبر قناة بي ان سبورت ماكس beIN SPORTS MAX HD الأولي والثانية بالتعليق العربي للمعلق الجزائري الشهير حفيظ الدراجي، كما تقوم قناة تايم سبورت Time sport الارضية الجديدة ببث مباراة كوت ديفوار اليوم علي شاشاتها بشكل مجاني بالكامل، كما قامت قناة تايم سبورت بالتعاقد مع العديد من المحللين الرياضيين والمعلقين لتقديم أفضل المحتويات الرياضية المجانية للمشاهد.

موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم

تبدأ المباراة المرتقبة علي ارضية ملعا السويس في مصر وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، ونتابع توقيت مباراة الجزائر وساحل العاج حسب كافة الدول المتابعة للقاء

توقيت مباراة الجزائر وساحل العاج

16:00 م بتوقيت غرينيتش ولندن

17:00 م بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

18:00 م بتوقيت مصر

19:00 م بتوقيت المملكة العربية السعودية

20:00 م بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

21:00 م بتوقيت الكويت

تشكيل الجزائر امام كوت ديفوار

حراسة المرمى مبولحي الدفاع عطال، بن سبعيني، ماندي، بلعمري الوسط قديورة، بن ناصر، فيغولي الهجوم بونجاح، بلايلي، محرز.

معلق مباراة الجزائر وكوت ديفوار

تم تحديد معلق مباراة الجزائر وكوت ديفوار المعلق الجزائري حفيظ دراجي وذلك علي قناة بين سبورت ماكس الناقلة للمباراة المرتقبة بتقنية HD، كما يقوم المعلق المصري الشهير مدحت شلبي بالتعليق علي مباراة الجزائر اليوم علي إذاعة الشباب والرياضة المصرية.

ترددات القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وساحل العاج

تشكيل كوت ديفوار امام الجزائر