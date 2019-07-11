القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم في ربع نهائي الأمم الافريقية 2019 تابع تشكيل الفريقين المتوقع وأسماء المعلقين

نتابع معكم القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم في الدور الثامن، أحد أهم مباريات المنتخب الوطنب الجزائري حتي الآن والتي ينافس فيها خصمه منتخب ساحل العاج للصعود لمنافسات نصف النهائي في البطولة الافريقية 2019، ويترقب عشاق الساحرة المستديرة مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار علي القنوات الناقلة الرسمية للمباراة، سواء كانت مجانية أو مشفرة، حيث حصلت العديد من القنوات العربية والاجنبية علي حقوق بث المباراة علي شاشاتها بتقنية الشاشة العادية SD والشاشة عالية الجودة HD، تابع المقالة للمزيد من التفاصيل حول معلقين مباراة الجزائر اليوم وأيضا تسكيل الفريقين المتوقع.

يشهد اليوم الخميس الموافق 11 يوليو مبارتين في غاية الأهمية لدي عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم العربي وشمال افريقيا، حيث تقام مباراة الجزائر ضد ساحل العاج ثم يليها مباشرة مباراة تونس ضد مدغشقر، وهي المباراة الأخيرة في ربع النهائي من البطولة الافريقية، وذلك لتحديد المنتخبات المنافسة لمنتخبي السنغال ونيجيريا في نصف نهائي امم افريقيا الموسم الحالي، تابع المقالة للمزيد من التفاصيل.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وكوت ديفوار

يتسائل المتابعون في جميع أنحاء الوطن العربي وافريقيا عن القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم لمشاهدة المباراة فور بدئها، وتقوم قنوات بين سبورت القطرية بعرض مباريات الامم الافريقية علي شاشاتها وذلك علي قناة بي ان سبورت ماكس beIN SPORTS MAX HD الأولي والثانية، والجدير بالذكر أنها تقوم ببث المباراة رسميا بالتشفير والتعليق العربي، وعلي الجانب الآخر تقوم قناة تايم سبورت Time sport الارضية الجديدة ببث مباراة كوت ديفوار اليوم علي شاشاتها بشكل مجاني بالكامل، كما قامت قناة تايم سبورت بالتعاقد مع العديد من المحللين الرياضيين والمعلقين لتقديم أفضل المحتويات الرياضية المجانية للمشاهد.

موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم

زاد البحث عن موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم حيث تبدأ المباراة المرتقبة علي ارضية ملعب استاد السويس في منافسات اليوم الأخير من دور الثمانية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية التي تقوم باحتضان مباريات اليوم علي ارضها، تابع توقيت مباراة الجزائر وساحل العاج حسب التوقيت الخاص بكل دولة.

توقيت مباراة الجزائر وساحل العاج

16:00 مساء بتوقيت غرينيتش ولندن

17:00 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

18:00 مساء بتوقيت مصر

19:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية

20:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

تشكيل الجزائر امام كوت ديفوار

حراسة المرمى مبولحي الدفاع عطال، بن سبعيني، ماندي، بلعمري الوسط قديورة، بن ناصر، فيغولي الهجوم بونجاح، بلايلي، محرز.

معلق مباراة الجزائر وكوت ديفوار

تم تحديد معلق مباراة الجزائر وكوت ديفوار ليكون المعلق العربي الشهير حفيظ دراجي وذلك علي قناة بين سبورت ماكس، كما يقوم المعلق المصري الشهير مدحت شلبي بالتعليق علي مباراة الجزائر وكوت ديفوار علي إذاعة الشباب والرياضة المصرية.

ترددات القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وساحل العاج

تشكيل كوت ديفوار امام الجزائر