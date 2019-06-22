القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وكينيا مجانا في مباريات كاس افريقيا اليوم الاحد : موعد المباراة وتقرير كامل

ننشر جميع القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وكينيا مباشرة ضمن جدول مباريات اليوم الاحد في كاس افريقيا 2019، البطولة التي تقام في جمهورية مصر العربية، وذلك على المجموعة الثالثة من البطولة، والتي يتواجد فيها إلى جانب المنتخب الجزائري كل من المنتخب الكيني وأيضا منتخب السنغال والمنتخب التنزاني، حيث منتخب الجزائر الذي يقوده المدرب المحلي جمال بلماضي يبحث على تحقيق الفوز الأول له هذا الموسم، والضرب بقوة من أجل تحقيق النقاط الثلاثة الأولى له في البطولة، خصوصا أن تشكيلة المنتخب الجزائري تعرف تواجد العديد من اللاعبين الكبار أمثال رياض محرز الذي يسعى إلى قيادة منتخب بلاده نحو المنافسة على اللقب الإفريقي في ارض الكنانة، وفي هذا التقرير ننشر جميع القنوات الناقلة التي سوف تذيع هذه المباراة، بالإضافة إلى تقرير كامل عن موعد مباراة الجزائر وكينيا اليوم مباشرة.

موعد مباراة الجزائر وكينيا اليوم

تم الإعلان على أن مجريات موعد مباراة الجزائر وكينيا اليوم الاحد 23 يونيو 2019، ضمن الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات في كاس افريقيا 2019، سوف يكون على أرضية ملعب استاد الدفاع الجوي في محافظة القاهرة عاصمة الجمهورية المصرية، اللقاء سوف يقوده الحكم المالي الكابتن ماحامادو كيتا، والذي سوف يساعده في إدارة هذه المباراة كل من الكابتن عيسى يايا حكما مساعدا أولا، بالإضافة إلى الكابتن سديكي سيديبي في مهمة الحكم المساعد الثاني، وفي الأخير الحكم الرابع اندوفيترا افومبيتانا، والذي سوف يعلن على إنطلاق مشاهدة مباراة الجزائر وكينيا مباشرة في هذه الأوقات بالدول العربية :

الساعة 21.00 بتوقيت الجزائر المحلي

الساعة 22.00 بتوقيت مصر القاهرة

الساعة 21.00 بتوقيت تونس

الساعة 21.00 بتوقيت المغرب

الساعة 23.00 بتوقيت السعودية

الساعة 23.00 بتوقيت سوريا

الساعة 23.00 بتوقيت العراق

الساعة 20.00 بتوقيت غرينتش العالمي

الساعة 00.00 بتوقيت الامارات

القناة الناقلة لمباراة الجزائر وكينيا مباشرة

في حين أن القناة الناقلة لمباراة الجزائر وكينيا مباشرة في مباريات اليوم، سوف تكون على البث الفضائي هي مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية التي تتوفر على جميع حقوق بث المباريات فضائيا على الأقمار الإصطناعية، والتي أعلنت أنها سوف تذيع هذه المباراة من خلال شاشة بي ان سبورت bein sports max 1 وأيضا max 2، والتي أشارت على موقعها الإلكتروني ضمن تنظيم جدول معلقين مباريات اليوم أن معلق مباراة الجزائر وكينيا مباشرة سوف يكون هو الكابتن حفيظ الدراجي.

القناة الناقلة لمباراة الجزائر وكينيا مجانا

اما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وكينيا مجانا بدون تشفير قرائنا الكرام سوف تكون في الجمهورية المصرية العربية البلد المنظم للبطولة، هي تردد قناة تايم سبورت الأرضية والتي حصلت على جميع حقوق بث مشاهدة مباريات كاس افريقيا في البث الأرضي في مصر، والتي تقوم بتغطية جميع مباريات البطولة بتغطية حصرية، بالإضافة إلى قيامها بعرض اخبار جميع المباريات وأخبار اللاعبين.

وأيضا القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وكينيا مجانا، سوف تكون أيضا قرائنا الكرام هي تردد قناة الجزائر الأرضية التي تذاع في الأراضي الجزائرية فقط، والتي تمكنت من شراء جميع حقوق بث مباريات الجزائر في كاس افريقيا على التردد الأرضي فقط.