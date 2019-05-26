تمنح ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في نهائي الكونفيدرالية الأمل لعشاق كرة القدم في مصر وخارجها في مشاهدة المباراة عبر شاشات التلفاز بدون أشتراك من البيوت في حال امتلاكهم القمر يوتلسات أو إيريال داخلي، حيث سنتابع معكم من خلال هذا المقال أهم القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم في نهائي أفريقيا ضد نهضة بركان بخلاف Bein sport الناقل الحصري فضائياً للقاء على النايل سات بالتعليق العربي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

تنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان مباشرة بالتعليق العربي عبر قناة النيل للرياضة “بث أرضي” ويمكنكم ضبطها بسهولة والحصول على جودة عالية للصورة من خلال إيريال داخلي أو من خلال إيريال خارجي مثبت على السطح من كافة محافظات مصر، أما في حال كنت تمتلك القمر الأفريقي يوتلسات يمكنكم متابعة أخداث اللقاء بشكل مباشر ومجاني من خلال ترددات القنوات التالية:

تشكيلة الزمالك امام نهضة بركان

يدخل جروس مباراة اليوم أمام نهضة بركان بتشكيل مكون من محمود عبد الرحيم “جنش” لحراسة المرمى، وفي الخط الخلفي الرباعي حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي، عبد الله جمعة، وفي الوسط طارق حامد، محمود عبد العزيز، إبراهيم حسن، يوسف أوباما، وفي الهجوم حميد إحداد، محمود كهربا.

مباراة الزمالك ونهضية بركان

تتربع مباراة الزمالك ونهضة بركان على رأس قائمة أهم مباريات اليوم الأحد، حيث من المرتقب أن يحقق نهائي الكونفيدرالية اليوم نسب مشاهدة جماهيرية كبيرة داخل مصر والمغرب وخارجهما.