القنوات الناقلة لمباراة السعودية والعراق بتصفيات كأس العالم 2026

يترقب الجمهور العربي بصفة عامة، والجمهور السعودي والعراقي المباراة المنتظرة بين منتخبي السعودية والعراق، وذلك ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم الملحق الآسيوي للمجموعة الثانية والتي تضم كلاً من المملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، وإندونيسيا، وتكمن أهمية هذه المباراة بالنسبة لمنتخبي السعودية والعراق، في أن الفائز سوف يتأهل بشكل مباشر إلى بطولة كأس العالم 2026، أما الفريق الخاسر فسوف يخوض مباراة فاصلة مع وصيف المجموعة الأولى، والفائز من هذه المباراة سوف يتاهل للمشاركة في الملحق العالمي للبطولة.

ماهي القنوات الناقلة لمباراة السعودية والعراق في تصفيات كأس العالم 2026؟

من المقرر أن تقام مباراة منتخب السعودية مع منتخب العراق في واحدة من المباريات الهامة والقوية والتي لن تخلو من عنصري الندية والإثارة على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في السعودية، حيث يحل منتخب العراق ضيفاً ثقيلاً على المنتخب السعودي.

وسوف يتم نقل المباراة على الهواء مباشرة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، الحادية عشر بتوقيت إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسوف يتم نقل المباراة على الهواء مباشرة من خلال القنوات الآتية:-

قناة بين سبورت أتش دي2 beIN Sports HD28 وهي قناة مشفرة يجب الاشتراك في باقة القناة لكي يتم استقبال التردد الخاص بها، وسوف يقوم بالتعليق على المباراة المعلق الرياضي عصام الشوالي.

قناة الكاس أتش دي6 Alkass SIX HD وهي قناة رياضية قطرية وسوف يقوم بالتعليق على المباراة المعلق الرياضي خليل البلوشي.

ويمكن استقبال قناة beIN Sport HD2 وذلك من خلال ضبط التردد الخاص بها كالتالي:-

أولاً:- القمر الصناعي نايل سات

التردد:12604.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

ثانيا:- القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12149.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية يتصدر ترتيب مجموعته المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، وبفارق الأهداف عن منتخب العراق، في حين أن منتخب إندونيسيا يتذيل المجموعة بدون نقاط.