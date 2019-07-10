القنوات الناقلة لمباراة السنغال وبنين اليوم تابع تشكيل الفريقين وتوقيت الماتش رسميا ومتابعة كتابية للمباراة فور البدء

تتابعون القنوات الناقلة لمباراة السنغال وبنين اليوم ضمن منافسات ومباريات الدور الثامن في البطولة الافريقية 2019 التي تقام علي الأراضي المصرية، ويواصل السنغال الزحف للوصول إلي نهائي البطولة لأول مرة في تاريخه، ويترقب عشاق الساحرة المستديرة بدء مباراة بنين والسنغال اليوم لمعرفة البطل المتأهل لمباريات نصف النهائي، تابع المقالة لمعرفة توقيت مباراة السنغال وبنين وموعد المباراة الرسمي وتفاصيل التسكيل المتوقع للفريقين واسماء المغلقين والحكام.

تشهد منافسات الدور ربع النهائى الثامن غياب الكثير من المنتخبات البارزة والهامة مثل المنتخب المصرى والمنتخب الكاميرونى والمغرب وغانا، وكانت المنتخبات الأربعة مرشحة بقوة للمنافسة على اللقب الأفريقى، إضافة إلى وداع كل من مالى وأوغندا وغينيا والكونغو.

القنوات الناقلة لمباراة السنغال وبنين

يمكنكم معرفة القنوات الناقلة لمباراة السنغال وبنين في هذه المقالة الرسمية حيث تقوم قناة تايم سبورت الرياضية المصرية المجانية ببث مباراة بنين والسنغال بشكل مجاني بالكامل علي شاشاتها اليوم، كما تقوم قناة بين سبورت ماكس الأولي بعرض مباراة السنغال اليوم علي شاشاتها بتقنية الشاشة عالية الجوجة، ولكن القناة مشفرة، وسنوافيكم بروابت ترددات القنوات الناقلة لمباراة السنغال وبنين اليوم فتابعونا.

موعد مباراة السنغال اليوم

تم تحديد موعد مباراة السنغال اليوم الأربعات العاشر من يوليو 2019 ليكون في تمام الساعة:

4:00 م بتوقيت غرينيتش

5:00 م بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

6:00 م بتوقيت مصر

7:00 م بتوقيت السعودية

8:00 م بتوقيت الإمارات

تشكيل السنغال

حراسة المرمى عبد الله ديالو، ألفريد جوميس، إدوارد ميندي الدفاع لاميني جاساما، خاليدو كوليبالي، ساليف ساني، ساليو سيس، موسى واجوي، يوسف سابالي، بابي أبو سيسيه الوسط إدريسا جايي، شيخو كوياتي، ألفريد ندياي، هنري سايفيت، بادو ندياي، كريبين دياتا، سيدي سار الهجوم ساديو ماني، موسى كوناتي، كيتا بالدي، إسماعيلا سار، مباي نيانج، مباي دياني، سانتي نجوم، سادا تيوب

ترددات القنوات الناقلة لمباراة بنين اليوم

تشكيل بنين

حراسة المرمى فابيان فارنول، ساتورنين آلاجبى، شريف دين كاكبو الدفاع خالد أدينون، جونيور سالومون، ديفيد كيكى، سيدو بارازى، إيمانويل إيمورو، رودريج فاسينو، أوليفير فيردون، مواز أديليهو الوسط ستيفان سيسينيون، جوردان أديوتى، سيسى دالميدا، تيدجانى عناني، ماما سيبو، رودريج كوسى الهجوم مايكل بوتى، جودل دوسو، ديفيد دجيجلا، ستيف مونى، سيجبى أزانكبو، سيبيو سوكو.

مباراة السنغال اليوم تدخل التاريخ

تقام مباراة اليوم علي ارضية ملعب الدفاع الجوي في مصر، والذي يحتضن أولي مباريات الدور الثامن من البطولة الافريقية علي الاراضي المصرية، وستدخل هذه المواجهة العظيمة والمميزة تاريخ كأس أمم إفريقيا للموسم الحالي، حيث أن مباراة السنغال اليوم سوف تشهد استخدام تقنية الفيديو في التحكيم “الفار”، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة القارية، وألتي أطلقت النسخة الأولى منها عام 1957، وقد قرر الكاف اعتماد تقنية “الفار”، بدءا من الدور ربع النهائي من البطولة الافريقية الحالية، وذلك من أجل التقليل من الأخطاء الفادحة والواضحة التي يرتكبها الحكام.