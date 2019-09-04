القنوات الناقلة لمباراة السودان وتشاد غدا الخميس في تصفيات كأس العالم “توقيت اللقاء”

يحل منتخب السودان الأول ضيفا على نظيره منتخب تشاد عصر يوم الخميس 5 سبتمبر 2019 ولقاء الذهاب من الدور التمهيدي من تصفيات كأس العالم مونديال قطر 2022 عن قارة إفريقيا، حيث نقدم لكم كل أخبار تلك المقابلة الهامة وأسماء القنوات الناقلة لمباراة السودان وتشاد مباشرة على الهواء حيث تتساءل الجماهير “هل ستكون المباراة منقولة على قناة مفتوحة أم مشفرة؟”، كما نقدم لكم موعد المباراة بتوقيت السعودية والإمارات والكويت، هذا ويذكر ان مباراة العودة تقام في العاشر من سبتمبر الجاري على ملعب نادي المريخ بأم درمان.







القنوات الناقلة لمباراة السودان وتشاد الخميس

كل الجماهير ستتمكن من مشاهدة البث المباشر لمباراة السودان وتشاد على قنوات مفتوحة فضائية مجانا، حيث تذيع مباراة السودان اليوم الخميس قناة الملاعب السودانية الرياضية، كما تذيع المباراة قناة تلي تشاد التشادية، تقام المباراة على ملعب إدريس محمد اوبا بالعاصمة التشادية انجمينا، يقود المنتخب السوداني المدير الفني الكرواتي لوغاروزيتش.







موعد مباراة السودان وتشاد

في حال تخطي منتخب السودان لمنتخب تشاد في هذا الدور سيتأهل للمرحلة الثانية من التصفيات، وفي حالة فوزه يتأهل للمرحلة الأخيرة من تصفيات مونديال 2022 في إفريقيا، والمرحلة الأخيرة تتكون من 20 منتخبا، يتم تقسيمهم على خمس مجموعات، يصعد بطل كل مجموعة للمونديال، موعد مباراة السودان وتشاد الخميس في الأوقات التالية:

الساعة 4 مساء بتوقيت السودان.

الساعة 5 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 6 مساء بتوقيت دبي الإمارات وسلطنة عمان.





