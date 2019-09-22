القنوات الناقلة لمباراة السودان وتنزانيا للمحليين اليوم والموعد

تتساءل الجماهير عن القنوات الناقلة لمباراة السودان وتنزانيا للمحليين اليوم الأحد 22/9/2019 وهي لقاء الذهاب من المرحلة الأخيرة لتصفيات كأس أم أفريقيا الكاميرون 2020 للمنتخبات المحلية الشان، حيث أكدت عدة مصادر أن القنوات الناقلة لمباراة السودان اليوم ضد منتخب تنزانيا للمحليين هي قناة عزام تي في أهم قناة في تنزانيا، هذا وتقام المبارة اليوم على الملعب الوطني بدار السلام عاصمة تنزانيا، على أن تقام مباراة العودة في الخرطوم الشهر القادم.







يذكر أن منتخب السودان للمحليين هو ثالث بطولة أفريقيا للمحليين لشان 2018 والتي أقيمت في المغرب محققا الميداليات البرونزية، هذا ولم يلعب منتخب السودان في الدور التمهيدي للتصفيات الحالية، بعد انسحاب منتخب أثيوبيا، الفائز من السودان وتنزانيا في الذهاب والعودة يتأهل مباشرة للشان 2020، موعد مباراة السودان وتنزانيا للمحليين اليوم الأحد عند الساعة 7 مساء بتوقيت السودان.