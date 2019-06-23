القنوات الناقلة لمباراة المغرب و ناميبيا اليوم وتشكيل منتخب المغرب تابع وقت المباراة بتوقيت كافة البلاد العربية

تتابعون معنا وقت مباراة المغرب اليوم maroc vs namibia الأحد الموافق 23 يونيو 2019 في اليوم الثالث علي التوالي من البطولة الافريقية المميزة المقامة علي الاراضي المصرية، حيث يواجه منتخب المغرب خصمه ناميبيا بملعب السلام في جمهورية مصر العربية التي تستضيف البطولة الافريقية للموسم الجاري، وتقام المباراة ضمن منافسات ومباريات المجموعة الرابعة بالجولة الأولي من كأس الأمم الافريقية، وقد نجح منتخب المغرب الأحمر في التأهل إلي البطولة الافريقية 2019 بعد تصدره والتفوق علي منتخبات الكاميرون ومالاوي وجزر القمر، والآن نتابع معكم المزيد من التفاصيل الحصرية حول القنوات الناقلة لمباراة المغرب و ناميبيا وتفاصيل وقت مباراة المغرب اليوم لكافة الدول العربية والخليجية، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج لمعرفة موعد مباراة المغرب القادمة بالبطولة الافريقية ونتيجة المباراة فور الإعلان عنها.

وقت مباراة المغرب اليوم

تبدأ مباراة المغرب اليوم الأحد 23 يونيو “حزيران” في ضوء النهاء في تمام الساعة:

2:30 ظهرا بتوقيت غرينيتش

3:30 عصرا بتوقيت تونس

3:30 عصرا بتوقيت المغرب

3:30 عصرا بتوقيت الجزائر

4:30 عصرا بتوقيت مصر

4:30 عصرا بتوقيت السودان

4:30 عصرا بتوقيت ليبيا

5:30 مساء بتوقيت السعودية

5:30 مساء بتوقيت فلسطين

6:30 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

القنوات الناقلة لمباراة المغرب و ناميبيا

يتم إذاعة المباراة المرتقبة اليوم بين المنتخب الوطني المغربي ومنتخب ناميبيا علي القنوات الناقلة للقاء، حيث يتم إذاعة المباراة علي التليفزيون الأرضي المصري علي قناة تايم سبورت time sport الرياضية المصرية الجديدة، كما يتم إذاعة المباراة عبر القنوات النشفرة لمجموعة بين سبورت bein sport القطرية الرياضية، وذلك علي قناة bein sports max 1 الأولي والثانية.

بطاقة مباراة المغرب maroc vs namibia

الفريقين موعد مباراة المغرب وناميبيا القنوات الناقلة لمباراة المغرب وناميبيا مكان المباراة المناسبة المعلق المغرب ضد ناميبيا اليوم الأحد 23 يونيو تايم سبورت

bein sports max 1

الجزائرية الأرضية استاد السلام مباراة الجولة الأولي من المجموعة الرابعة بالبطولة الافريقية 2019 مصر جواد بده

تشكيل منتخب المغرب الوطني اليوم من المتوقع أن يكون تشكيل منتخب المغرب الوطني في المباراة المرتقبة أمام ناميبيا كالتالي: حراسة المرمى ياسين بونو الدفاع نبيل درار- أشرف حكيمي – المهدي بنعطية – رومان سايس الوسط كريم الأحمدي – يوسف أيت بن ناصر – نور الدين أمرابط الهجوم حكيم زياش – سفيان بوفال – خالد بوطيب تابع ايضا: موعد مباراة المغرب و ناميبيا اليوم “متى مباراة المغرب” والقنوات الناقلة للقاء في المجموعة الرابعة من كأس الامم الافريقية 2019 متى مباراة المغرب

تبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة والتي تضم المباراة المرتقبة اليوم علي ارضها في استاد السلام، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج لمعرفة كافة أخبار مباراة المغرب اليوم وأهم أحداث المباراة وأيضا نتيجة مباراة المغرب اليوم فور انتهاء الوقت الاساسي والإضافي للمباراة.