القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ونيس (قناة مجانية على النايل سات) وموعد المباراة

اليكم القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ونيس ضمن مباريات الدورى الفرنسى لكرة القدم، ويقام اللقاء اليوم السبت 4 مايو 2019 ضمن مباريات الأسبوع 35 من مباريات الدورى الفرنسى الممتاز لكرة القدم على ستاد “بارك دي برانس”، حيث يخوض فريق باريس سان جيرمان اللقاء وهو متصدر الدورى الفرنسى بعدد نقاط 84 نقطة بفارق كبير عن فريق “ليل” والذى يأتى فى المركز الثانى برصيد 68 نقطة، بينما يقبع فريق “نيس” فى المركز السابع برصيد 51 نقطة. واليكم موعد لقاء نيس وباريس سان جيرمان وتردد القنوات المفتوحة والمشفرة الناقلة للقاء.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيس

يقام اللقاء اليوم السبت 4 مايو 2019 على ستاد “بارك دي برنس” وذلك فى المواعيد التالية:-

الثالثة عصرا بتوقيت جرينتش.

الخامسة عصرا بتوقيت مصر.

السادسة مساءا بتوقيت السعودية.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ونيس فى الدورى الفرنسى

فى مفاجأة رائعة أعلنت قناة tv5 الفرنسية المجانية عن نقلها لأحداث اللقاء على الهواء مباشرة على القمر المصرى نايل سات، حيث تبث القناة مجانا وبدون اشتراك على التردد التالى:-

التردد :- 11900.

معدل الترميز :- 27500.

الاستقطاب / رأسى ver.

وتبث القناة ايضا على القمر الصناعى بدر على الموقع المدارى 26 درجة شرق مجانا على التردد:-

التردد :- 12073.

معدل الترميز :- 27500.

الاستقطاب :- أفقي Hor.

القنوات المشفرة الناقلة لمباراة نيس وباريس سان جيرمان

ستقوم قناة بين سبورت 6 بنقل احداث اللقاء وذلك على اقمار نايل سات وقمر سهيل سات.