القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

تتجه أنظار جماهير الكرة بعد ساعات إلى العاصمة الإسبانية مدريد حيث المباراة الهامة بين فريقي ريال مدريد الأسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي في مباراة الإياب من الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، وستقام المباراة الفاصلة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والعاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السُّعُودية، وسوف تقام المباراة في العاصمة الإسبانية مدريد على ملعب نادي ريال مدريد الأسباني وهو ملعب سنتياغو برنابيو وَسَط وجود جماهير الفريقين.

وقد انتهت مباراة الذَّهاب لمصلحة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة أربع أهداف مقابل ثلاث أهداف وكانت على ملعب فريق مانشستر سيتي، وإليكم قائمة القنوات التي من المنتظر أن تذيع المباراة.