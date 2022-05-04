القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

تتجه أنظار جماهير الكرة بعد ساعات إلى العاصمة الإسبانية مدريد حيث المباراة الهامة بين فريقي ريال مدريد الأسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي في مباراة الإياب من الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، وستقام المباراة الفاصلة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والعاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السُّعُودية، وسوف تقام المباراة في العاصمة الإسبانية مدريد على ملعب نادي ريال مدريد الأسباني وهو ملعب سنتياغو برنابيو وَسَط وجود جماهير الفريقين.
وقد انتهت مباراة الذَّهاب لمصلحة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة أربع أهداف مقابل ثلاث أهداف وكانت على ملعب فريق مانشستر سيتي، وإليكم قائمة القنوات التي من المنتظر أن تذيع المباراة.
- Sport TV 1 Portugal HD على القمر الصناعي Hispa Sat 30W.
- قناة Sport 1 HD على القمر الصناعي Amos 4.0W.
- قناة Digi Sport 1 Hungary HD على القمر الصناعي Thor 8.0 W.
- قناة Premier Sport 1 Slovakia HD على القمر الصناعي Thor 8.0 W.
- قناة Diema Sport 2 HD Bulgaria على القمر الصناعي البلغاري 1.9 E.
- قناة Canal Plus Sport 2 Poland HD على القمر الصناعي هوت بيرد 13.
- قناة Setanta Sports Ukraine على القمر الصناعي Hot Bird 13.
- قناة Premier Sport 1 Slovakia HD على القمر الصناعي EUTELSAT 16° E.
- قناة Super Sport 2 Albania HD على القمر الصناعي EUTELSAT 16° E.
- قناة Canal + Sport France HD على القمر الصناعي Astra 19.2° E.
- قناة Sky Sport 1 Germany HD على القمر الصناعي Astra 19.2° E.
- قناة Sky Sport 1 Austria HD على القمر الصناعي Astra 19.2° E.
- قناة DAZN 1 España HD على القمر الصناعي Astra 19.2° E.
- قناة Ziggo Sport Select HD على القمر الصناعي Astra 23.5° E.
- قناة Diema Sport 2 HD Bulgaria على القمر الصناعي هيلاس سات 39 E.
- قناة TRT SPORT HD على التردد 11054 عمودي / معدل الترميز 30000.
- قناة ARENA SPORT على التردد 11512 عمودي / معدل الترميز 30000 على القمر الصناعي EUTELSAT.
- قناة Idman على التردد 11169 أفقي / معدل الترميز 20400 على القمر الصناعي Azer Space 46°E.
- قناة CBC SPORT HD على التردد 11135 أفقي / معدل الترميز 27500 على القمر الصناعي Azer Space 46°E.
- قناة Pol sat Sport على التردد 11158 عمودي / معدل الترميز 27500 على القمر الصناعي Hot Bird.
- قناة Sport 1 Czechia على التردد 11804 عمودي / معدل الترميز 28000 على القمر الصناعي Thor 2/3.
- قناة Sport 1 Czechia على التردد 12207 عمودي / معدل الترميز 27500 على القمر الصناعي Astra 3A.
- قناة Canal + Sport 1 Afrique على التردد 12530 عمودي / معدل الترميز 30000 على القمر الصناعي NSS7.
- قناة Canal + Sport 1 Afrique على التردد 11785 أفقي / معدل الترميز 27500 على القمر الصناعي EUTELSAT W4.
- قناة 3 Sport على التردد 11293 عمودي على القمر الصناعي Afghan Sat 1.
- قناة Iran 3 على التردد 11555 عمودي / معدل الترميز 30000 على القمر الصناعي Intelsat 902.
- قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 على التردد 11739 أفقي / معدل الترميز 29900 على القمر الصناعي Astra 3A.
- قناة BT Sport 2 HD على التردد 12515 أفقي / معدل الترميز 22000 على القمر الصناعي Astra 2A 2B 2D.
- قناة TVP Sport HD على التردد 10834 عمودي / معدل الترميز 27500 على القمر الصناعي Hot Bird.
- قناة Ziggo Sport Select HD على التردد 12129 عمودي / معدل الترميز 27500 على القمر الصناعي Astra 3A.
- قناة Eleven Sports 1 HD Portugal على التردد 12398 أفقي / معدل الترميز 27500 على القمر الصناعي Hispa Sat.
- قناة Rah e Farda على التردد 11293 عمودي / معدل الترميز 27500 على القمر الصناعي Afghan Sat 1.
- قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 على التردد 11739 أفقي / معدل الترميز 29900 على القمر الصناعي Astra 3A.
- قناة Canal 5 Italia على التردد 11917 عمودي / معدل الترميز 27500 على القمر الصناعي Hot Bird.
- قناة RTS 1 Serbia على التردد 11554 أفقي / معدل الترميز 30000 على القمر الصناعي EUTELSAT W2.
- قناة Sky Sport 1 Deutschland على التردد 12031 أفقي / معدل الترميز 27500 على القمر الصناعي Astra 1B 1H 2C.
- قناة TVi Portugal على التردد 12322 أفقي / معدل الترميز 27500 على القمر الصناعي Hispa Sat 1A.
- قناة Canal + Sport 1 Afrique v التردد 12530 عمودي / معدل الترميز 30000 على القمر الصناعي NSS7.
- قناة Canal + Sport 1 Afrique على التردد 11785 أفقي / معدل الترميز 27500 على القمر الصناعي EUTELSAT W4.
- قناة ARENA SPORT على التردد 11512 عمودي / معدل الترميز 30000 على القمر الصناعي EUTELSAT.
- قناة Idman على التردد 11169 أفقي / معدل الترميز 20400 على القمر الصناعي Azer Space 46°E.
- قناة CBC SPORT HD على التردد 11135 أفقي / معدل الترميز 27500 على القمر الصناعي Azer Space 46°E.
- قناة AZ Tv على التردد 11169 أفقي / معدل الترميز 20400 على القمر الصناعي Azer Space 416°E.
- قناة 3 Sport على التردد 11293 عمودي / التردد 11293 عمودي على القمر الصناعي Afghan sat 1.
- قناة Pol sat Sport على التردد 11158 عمودي / معدل الترميز 27500 على القمر الصناعي Hot Bird.
- قناة Sport 1 Czechia على التردد 11804 عمودي / معدل الترميز 28000 على القمر الصناعي Thor 2/3.
- قناة Sport 1 Czechia على التردد 12207 عمودي / معدل الترميز 27500 على القمر الصناعي Astra 3A.