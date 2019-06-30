القنوات الناقلة لمباراة مصر وأوغندا اليوم الأحد 30 يونيو فى أمم أفريقيا والمعلقين

يخوض منتخب مصر اليوم مباراة الجولة الأخيرة فى المجموعة الأولي ضمن دور المجموعات فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 حينما يواجه منتخب أوغندا فى مباراة قوية تجمع بين متصدر المجموعة الأولي منتخب مصر برصيد 6 نقاط وصاحب المركز الثاني منتخب أوغندا برصيد 4 نقاط، وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي.

تقام مباراة مصر وأوغندا فى نفس توقيت إقامة مباراة زيمبابوي مع الكونغو الديمقراطية ضمن المجموعة الأولي فى التاسعة مساءً وتنقل مباراة مصر وأوغندا من خلال قناة beIN SPORTS MAX 1 HD بتعليق المعلق المصري على محمد على، كما يتم نقل مباراة مصر وأوغندا عبر قناة تايم سبورت Time Sport من خلال البث الأرضي بتعليق المعلق فهد العتيبي، كما يقوم بالتعليق على مباراة مصر وأوغندا عبر إذاعة الشباب والرياضة المعلق مدحت شلبي.

ويدخل منتخب مصر مباراة اليوم أمام منتخب اوغندا وهو متصدر للمجموعة الأولى وضمن التأهل للدور التالى برصيد 6 نقاط، يليه منتخب أوغندا فى المركز الثاني برصيد 4 نقاط، يليه منتخب زيمبابوي فى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ثم منتخب الكونغو الديمقراطية فى المركز الرابع بدون نقاط، ويكفى منتخب مصر التعادل لصدارة المجموعة ولكن المدير الفني والجماهير المصرية ترغب فى الحصول على العلامة الكاملة والتصدر برصيد 9 نقاط كاملة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 يونيو كاملة والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم الأحد 30 يونيو 4 مباريات ضمن المجموعتين الأولي والثانية فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات فى كأس أمم أفريقيا 2019 التى تقام حالياً فى مصر ونعرض القنوات الناقلة والملاعب التى تقام عليها ومواعيد المباريات بالتفصيل كالتالى: