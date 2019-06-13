تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا الودية استعداداً لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019، وتوقيت بداية اللقاء المقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وتحديد مشاركة النجم محمد صلاح، حيث يستهل منتخب مصر مبارياته الودية بمواجهة تنزانيا مساء اليوم الخميس.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا

تنقل مباراة مصر وتنزانيا الودية عبر قناة أون سبورت الفضائية، ويمكنكم ضبط تردد قناة أون سبورت الرياضية عبر القمر الصناعي نايل سات وأستقبال قناة أون سبورت on sport بجودة عالية للتمتع بمشاهدة مباراة مصر وتنزانيا على الهواء مباشرة في الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة.

تشكيلة منتخب مصر المتوقعة امام تنزانيا

بدون مشاركة محمد صلاح، يدخل منتخب مصر مباراته اليوم الودية ضد تنزانيا بتشكيل متوقع يتكون من: محمد الشناوي لحراسة المرمى، ورباعي الخط الخلفي، أحمد حجازي، محمود علاء، أيمن أشرف، أحمد المحمدي، وفي خط الوسط، طارق حامد، نبيل دونغا، عمرو وردة، عبدالله السعيد، وليد سليمان، وفي الهجوم احمد علي.

وتشارك مصر في كأس الأمم الأفريقية ضمن المجموعة الأولى والتي تضم منتخبات الكونغو الديمقراطية، ومنتخب أوغندا، وزيمبابوي، حيث تبدأ كأس الأمم الأفريقية من 21 يونيو الحالي حتى التاسع عشر من يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة منذ انطلاقة المسابقة في الستينات.

وشهد الإقبال الجماهيري لمباراة مصر وتنزانيا حضوراً ضئيلاً على شراء تذاكر المباراة حتى لحظة كتابة المقال.