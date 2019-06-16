القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوى وموعد اللقاء المرتقب في بطولة كاس الأمم الأفريقية 2019

محبي الساحرة المستديرة يبحثون عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوى حيث تعتبر مباراة افتتاح كاس أمم أفريقيا 2019 من اهم المباريات التي يجب علي المنتخب المصري بان يفوز فيها أمام المنتخب الزيمبابوى حيث ستقام المباراة المرتقبة علي ستاد القاهرة الدولي في يوم الجمعة الموافق الحادي وعشرون من شهر يونيو، حيث سيطلق الحكم الدولي صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم كافة التفاصيل المتعلقة بموعد مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي وأيضا القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوى المشفرة والمفتوحة مجانا فرجاءً من متابعي موقع كلمة دوت أورج متابعة قراءة السطور القادمة.

موعد مباراة مصر وزيمبابوى

أن موعد مباراة افتتاح كاس أمم أفريقيا 2019 كما اشرنا لكم بالسابق سيكون يوم الجمعة بأذن الله في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر وبتوقيت السعودية في تمام الساعة الحادية عشر مساءً وبتوقيت الأمارات في تمام الساعة الثانية عشر مساءً حيث سيشاهد العديد من محبي منتخب الفراعنة وباقي المنتخب العربية المباراة علي تردد قناه تايم سبورت Time Sport Hd علي النايل سات حيث يمكن بكل سهولة ضبط الإشارة من خلال جهاز الاريال الخاص بكم بشاشة مباشرة عن طريق الارف آف لاستقبال البث الرقمي الأرضي بكل سهولة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوى

قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية.

قناة اورانج سبورت بول.

قناة sport plus

كما يمكن أيضا للجماهير من مختلف الجنسيات متابعة المباراة علي الهواء مباشرة من خلال ضبط تردد القنوات الناقلة لبطولة كاس الامم الافريقية 2019 حيث نتمنى للمنتخب المصري في تلك المباراة المرتقبة الانتصار علي المنتخب الزيمبابوي حيث يأمل الملايين من الجماهير بظهور اللاعب الدولي ” محمد صلاح ” والذي يحمل لهم الامل بتلك المباراة الهامة جدا، وختاما نتمنى لجميع الفرق المشاركة في هذه البطولة التوفيق بأذن الله.