القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي اليوم الجمعة وتردد قناة تايم سبورت الارضي المجانية

تنقل مجموعة من القنوات مباراة مصر وزيمبابوي اليوم الجمعة فى المباراة الافتتاحية لمنتخب مصر على ستاد القاهرة، ويدخل منتخب مصر المباراة مدفوعا بدعم جماهيري كبير خاصة وأن البطولة تقام على أرض مصر ويواجه منتخب مصر منتخب زيمبابوي فى المجموعة الأولى التى تضم كذلك الكونغو وأوغندا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي اليوم

من المرتقب أن تنقل قناة Bein sports مباراة مصر وزيمبابوي اليوم على التردد الفضائي حيث تنقل قناة Bein sports HD1 مباراة مصر وزيمبابوي بتعليق المعلق علي محمد علي فى المباراة المرتقبة للمنتخب المصري.

تردد قناة تايم سبورت المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

من المرتقب أن تنقل قناة تايم سبورت على التردد الأرضي لها مباراة مصر وزيمبابوي ويمكن اعداد القناة عبر الحيز الأرضي UHF32 ويمكن من خلال استخدام الاريال الأرضي اعداد قناة تايم سبورت والتى تنقل المباراة عبر ستديو تحليلي وينطلق على التردد الفضائي 11449 عبر النايل سات واستقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500.

هذا وينقل التردد الأرضي مباراة مصر وزيمبابوي فى المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية ويمكن من خلال استخدام سلك دش بسيط وجاك تحويل الدش إلى ايريال أرضي تشغيل القناة دون الحاجة إلى جهاز بث رقمي.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي

من المرتقب أن تقام مباراة مصر وزيمبابوي فى العاشرة مساء بتوقيت القاهرة بينما سيبدأ حفل الافتتاح لكأس الأمم الأفريقية فى تمام الثامنة مساء، ومن المرتقب أن يقام ستديو تحليلي لمباراة مصر وزيمبابوي بقيادة أحمد شوبير ومدحت شلبي وتعليق فهد العتيبي.

هذا ويسعى منتخب مصر إلى تحقيق الفوز بأي نتيجة لضمان الحصول على النقاط الثلاث لتكون بمثابة دفعة فى المباريات المقبلة فى البطولة من أجل التأهل إلى دور ال 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية وضمان استكمال كل مباريات المنتخب المصري داخل ستاد القاهرة.