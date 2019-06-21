القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2019| وتقديم متابعة مباشرة لأحداث مباراة الفراعنة اليوم

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي ستبدأ بعد ساعات قليلة ولمن لم يحضر المباراة في استاد القاهرة الدولي في العاشرة مساء، يمكنه متابعة المباراة مباشر على القنوات الناقلة لها، وتأتي في مقدمة تلت القنوات قناة بي إن سبورت bein sports، المالكة لحقوق بث مباريات بطولة أفريقيا في نسختها الثانية والثلاثون، وبعدها قناة تايم سبورت على التردد الأرضي، وهي تملك حقوق بث جميع الأنشطة الرياضية التي تقام على أرض مصر، وأصبح البحث مؤخرا يزداد عن تردد تايم سبورت الأرضي، بعد اعلان القناة عن تغطيتها لمباريات كأس أمم أفريقيا على البث الأرضي، وبجانب هذه القناة هناك بعض القنوات الأخرى التي ستبث المباراة سنذكرها لكم بالأسفل، وبخصوص التعليق على المباراة في قناة بي إن سبورت فسيكون بصوت على محمد علي من داخل الملعب، أما على قناة تايم سبورت سيقوم بالتعليق على المباراة عصام عبده، وتستضيف الكاميروني صامويل إيتو.

والجدير بالذكر أن مصر تقع في المجموعة الأولى في بطولة أفريقيا، مع ثلاث فرق هم زيمبابوي أوغندا الكونغو، وتعد مباراة مصر وزيمبابوي هي الأولى من مباريات مصر في كأس أمم أفريقيا 2019، وسنوضح لكم أيضا تشكيل المنتخب المصري في مباراة اليوم، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي ومباريات كأس أمم أفريقيا 2019

سنقدم لكم الآن جدول القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2019 ومباراة مصر وزيمبابوي:

القناة التردد الاستقطاب الترميز بي إن سبوت bein sports 12264 افقي 27500 تايم سبورت على النايل سات 11449 افقي 27500 Arena sport 3 11678 على Eutelsat 16A @ 16° East H 30000 Arena Sport 2Hd cro 11595 أفقي 30000 sport 1 Hungary على Thor 2/3 12034 عمودي 30000 Euro sport2 spain على FranceAstra 12581 V 22000

كأس الأمم الأفريقية 2019 ومباراة الافتتاح

يسبق مباراة الافتتاح اليوم احتفالات لمدة ربع ساعة، يقام به بعض العروض الاستعراضية، وينطلق الاحتفال ف الساعة الثامنة مساء، ويأمل الجهاز الفني للمنتخب المصر تحقيق الفوز العظيم اليوم، وأيضا إحراز اللقب الثامن لبطولات أفريقيا، والمباراة القادمة بعد مباراة مصر وزيمبابوي، هي مباراة مصر والكونغو في 26 يونيو 2019، في تمام الساعة العاشرة مساء على استاد القاهرة الدولي، وفي الجولة الثالثة سيلعب مع منتخب اوغندا يوم 30 يونيو 2019،يمكن حضور المباراة النهائية في بطولة أفريقيا، من خلال حجز التذاكر من موقع تذكرتي دوت كوم.

تشكيل المنتخب المتوقع اليوم

حراسة المرمى محمد الشناوي الوسط طارق حامد، محمد النني، تريزيجيه، محمد صلاح، عبد الله السعيد الدفاع باهر المحمدي، أحمد حجازي، أيمن أشرف، أحمد المحمدي الهجوم مروان محسن

تشغيل قناة تايم سبورت على التردد الأرضي

يبحث الكثير من الناس الآن عن كيفية استقبال البث الأرضي لقناة تايم سبورت، ولمن يملك تلفاز يدعم البث الرقمي الأرضي يمكنه شراء اريال، وبعد تركيبه تذهب إلى الإعدادت ثم البحث عن القناة وحفظ، ولتوضيح أكثر حول استقبال تردد تايم سبوت الأرضي يمكنك مشاهدة الفيديو التالي:

متابعة مباشرة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم أفريقيا 2019

سنقدم لكم بعد ساعات قليلة متابعة مباشر لمباراة مصر وزيمبابوي اليوم، التي ستبدأ في الساعة العاشرة مساء على استاد القاهرة الدولي.