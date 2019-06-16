ميعاد مباراة المنتخب المصرى اليوم… القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا وتشكيلة منتخب مصر “ودية”

نتابع معكم كل ما يهمكم حول موعد مباراة مصر وغينيا اليوم في أحد أهم المباريات الودية قبل بدء كأس الأمم الأفريقية، ويستعد منتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري لاستكمال تحضيراته قبل خوض منافسات كأس أمم إفريقيا بمواجهة غينيا في مباراة ودية مساء اليوم الأحد.، ويبحث عشاق الساحرة المستديرة عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا اليوم وتردداتها علي جميع الأقمار الصناعية، وهذا ما سنوافيكم إياه، ومن المقرر أن يكون ميعاد مباراة المنتخب المصري اليوم الأحد 16 يونيو 2019 علي أرضية مصر بملعب برج العري بالاسكندرية، وتبدأ المباراة بحضور جماهيري مميز، والجدير بالذكر أنها المباراة الودية الثانية لمنتخب مصر، وهي الأخيرة قبل بدء مباراة كأس أمم إفريقيا، والآن نتابع معكم المزيد حول المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا اليوم

يتم بث المباراة مباشرة عبر القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا الودية، ويتم نقل المباراة علي قناة أون سبورت On Sport الرياضية المصرية المجانية والتي يتم عرض بثها المباشر علي قمر نايل سات الصناعي، كما يتم عرض مباراة مصر وغينيا علي قناة تايم سبورت الجديدة المجانية Time Sport، وتقوم القناتان بتقديم استوديو تحليلي للمباراة قبل وبعد انطلاق المباراة.

ميعاد مباراة المنتخب المصرى اليوم

تبدأ المباراة اليوم الأحد 16 يونيو وذلك في تمام الساعة

7:00 م بتوقيت غرينيتش

8:00 م بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

8:00 م بتوقيت المانيا وفرنسا وإيطاليا

9:00 م بتوقيت مصر والسودان وليبيا

10:00 م بتوقيت المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين

11:00 م بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

تشكيلة منتخب مصر أمام غينيا اليوم