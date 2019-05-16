القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين (المرحلة الأخيرة) وتسليم كأس الأمير محمد بن سلمان الذهبي

يُسدل الستار اليوم الخميس على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث تقام كل مباريات الجولة الأخيرة في وقت واحد اليوم، ونقدم لكم الآن أسماء القنوات الناقلة لمباريات الأسبوع الأخير، للنسخة الأقوى والأروع من بطولة الدوري السعودي، من المرتقب أن يحضر سمو الأمير محمد بن سلمان اليوم تلك الجولة الأخيرة، ويقوم بتسليم كأس البطولة الذهبي، والذي تعادل كمية الذهب فيه مثيلتها في كأس العالم، وقد تم تصنيع الكأس في إسبانيا والبرتغال، ووصل للرياض خلال الساعات القليلة الماضية.

حتى قبل الجولة الأخيرة، لم يحسم أي فريق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وانحصرت المنافسة على اللقب بين النصر والهلال، حيث يتصدر النصر جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن الهلال، النصر سيلتقي مع الباطن في الرياض، كما سيلتقي الهلال مع الشباب، كما توجد منافسة في قاع جدول الترتيب، حيث هبط رسميا أحد والباطن، ويتبقى فريق سيهبط، وأخر سيخوض ملحق الصعود والهبوط.

القنوات الناقلة لمباريات الأسبوع الأخير من الدوري السعودي للمحترفين

مباراة النصر والباطن المرتقبة ستكون منقولة على ksa sport1، ومباراة الهلال والشباب القوية وديربي الرياض ستكون منقولة على قناة ksa sport 2، المعلق على مباراة النص فهد العتيبي، والمعلق على لقاء الهلال عبد الله الحربي، وستكون هناك مباريات منقولة على تطبيق دوري بلس مباشرة.

