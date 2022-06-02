القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 بمشاركة العراق والسعودية وقطر والكويت والإمارات

تستضيف دولة أوزبكستان كأس آسيا تحت 23 سنة خلال الفترة من 1 حتى 19 يونيو 2022 بمشاركة 16 منتخبًا أولمبيًا آسيويًا بينهم منتخبات عربية خليجية، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 مباريات العراق والسعودية والكويت وقطر والأردن والإمارات وكل المنتخبات المشاركة، بدأت البطولة بدور المجموعات، الذي يتأهل منه لربع النهائي بطل ووصيف كل مجموعة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا تحت 23 سنة 2022

قناة بي إن سبورتس AFC 1 من القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا تحت 23 سنة 2022.

قناة SSC 7 الرياضية السعودية.

قناة أبوظبي الرياضية آسيا.

قناة الرابعة الرياضية العراقية التي تُقدم المباريات على تطبيقها وعلى قناتها عبر رسيفر ستار لاين.

منتخب العراق الأولمبي يشارك في كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 في المجموعة الثانية مع منتخبات الكويت والأردن وأستراليا، منتخب قطر في المجموعة الأولى مع إيران وأوزبكستان وتركمانستان، المجموعة الرابعة تضم السعودية الأولمبي الإمارات الأولمبي واليابان وطاجيكستان.