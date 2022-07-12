القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا لكرة السلة 2022.. لعبة سوريا وإيران – لبنان ضد الفلبين

نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم آسيا لكرة السلة 2022 التي تستضيفها إندونيسيا خلال الفترة من 12 حتى 24 يوليو الجاري، حيث تترقب الجماهير العربية مشاهدة مباريات سوريا والسعودية ولبنان والأردن والبحرين في بطولة كأس آسيا للسلة الحالية، تلك البطولة التي تشهد منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة، يذكر أن حامل لقب تلك البطولة هو منتخب أستراليا، ووصيف النسخة الماضية هو منتخب إيران.

القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا لكرة السلة 2022

توجد قناة فضائية واحدة تذيع مباريات البطولة، القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا لكرة السلة 2022 ومباريات سوريا ولبنان والأردن والبحرين والسعودية وكل مباريات البطولة هي قناة بي إن سبورتس بريميوم 3، وتقدم القناة تغطية شاملة لكل مباريات البطولة إلى جانب الاستوديوهات التحليلية لكل متابعي كرة السلة في القارة الآسيوية والعالم.

يشارك في بطولة كأس آسيا 2022 لكرة السلة 16 منتخبًا آسيويًا، يلعبون في أربع مجموعات، تبحث المنتخبات العربية عن التواجد في المربع الذهبي من تلك البطولة الهامة والقوية.