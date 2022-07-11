القنوات الناقلة لمباريات كأس آمم إفريقيا لكرة اليد 2022.. منقولة على فضائية مفتوحة

بواسطة محمود عطا الله
القنوات الناقلة لمباريات كأس إفريقيا لكرة اليد 2022 القنوات الناقلة لمباريات كأس إفريقيا لكرة اليد 2022

تترقب كل جماهير القارة الإفريقية مشاهدة مباريات منتخباتها في كأس الأمم الذي يُقام في مصر خلال شهر يوليو الجاري، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لكأس إفريقيا لكرة اليد 2022 والتي تذيع مباريات المغرب وتونس والجزائر ومصر وباقي مباريات البطولة، يشارك في البطولة 13 منتخبًأ يلعبون في أربع مجموعات، تنطلق البطولة من 11 حتى 18 يوليو 2022.

القنوات الناقلة لمباريات كأس إفريقيا لكرة اليد 2022

كل الجماهير حول العالم، سوف تتمكن من مشاهدة القنوات الناقلة لمباريات كأس إفريقيا لكرة اليد 2022 في المغرب وتونس والجزائر ومصر وكل دول العالم وهي قناة Ontime sport الفضائية المصرية المفتوحة المجانية، تردد القناة التي تذيع كأس إفريقيا لليد هو 11861 رأسي على قمر النايل سات، وتُقدم القناة كل مباريات البطولة إلى جانب الاستوديوهات التحليلية لأهم المباريات.

حامل لقب كأس إفريقيا لكرة اليد هو منتخب مصر، في حين يأتي منتخب تونس في صدارة المنتخبات الأكثر فوزًا بالبطولة، يتأهل بطل ووصيف النسخة الحالية إلى كأس العالم القادمة لكرة اليد.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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