القنوات الناقلة لمباريات كأس آمم إفريقيا لكرة اليد 2022.. منقولة على فضائية مفتوحة

تترقب كل جماهير القارة الإفريقية مشاهدة مباريات منتخباتها في كأس الأمم الذي يُقام في مصر خلال شهر يوليو الجاري، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لكأس إفريقيا لكرة اليد 2022 والتي تذيع مباريات المغرب وتونس والجزائر ومصر وباقي مباريات البطولة، يشارك في البطولة 13 منتخبًأ يلعبون في أربع مجموعات، تنطلق البطولة من 11 حتى 18 يوليو 2022.

القنوات الناقلة لمباريات كأس إفريقيا لكرة اليد 2022

كل الجماهير حول العالم، سوف تتمكن من مشاهدة القنوات الناقلة لمباريات كأس إفريقيا لكرة اليد 2022 في المغرب وتونس والجزائر ومصر وكل دول العالم وهي قناة Ontime sport الفضائية المصرية المفتوحة المجانية، تردد القناة التي تذيع كأس إفريقيا لليد هو 11861 رأسي على قمر النايل سات، وتُقدم القناة كل مباريات البطولة إلى جانب الاستوديوهات التحليلية لأهم المباريات.

حامل لقب كأس إفريقيا لكرة اليد هو منتخب مصر، في حين يأتي منتخب تونس في صدارة المنتخبات الأكثر فوزًا بالبطولة، يتأهل بطل ووصيف النسخة الحالية إلى كأس العالم القادمة لكرة اليد.