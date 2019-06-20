القنوات الناقلة لمباريات كأس أفريقيا 2019 على مختلف الأقمار الصناعية

القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 مصر أصبحت هذه العبارة مصدر بحث كبير على محركات البحث عبر شبكة الانترنت، وذلك بالتزامن مع اقتراب بدء منافسات بطولة كأس أفريقيا 2019 بجمهورية مصر العربية، والمقرر انطلاقها مساء يوم الجمعة بمباراة مصر وزيمبابوي والتي ستكون مباراة افتتاح البطولة القارية الأكبر في تاريخ القارة السمراء، نظراً لأنها تضم 24 منتخباً يشاركون ولأول مرة بنهائيات كأس أفريقيا منذ انطلاق البطولة عبر تاريخها.

العديد من القنوات الأفريقية والعالمية ستقوم بنقل مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا بجمهورية مصر العربية، والتي ستجرى منافساتها في الفترة من الحادي والعشرين من يونيو الحالي، وحتى يوم التاسع عشر من شهر يوليو القادم، حيث ستكون المباراة النهائية والختامية لمنافسات هذه البطولة القارية.

تايم سبورت

المصريون سيتمكنون من متابعة أحداث بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 من خلال شاشة قناة Time Sport التردد الأرضي، والتي ستقوم بنقل كافة مباريات البطولة من خلال ترددها الأرضي، حيث يتمكن كافة المصريين حالياً من استقبال التردد الأرضي للقناة من خلال الهوائي العادي داخل جمهورية مصر العربية، بدلاً من القناة الثانية الأرضية، وهو ما أسعد الكثير من جماهير كرة القدم المصرية، خاصة وأن هذه القناة ستوفر عليهم الكثير من أجل متابعة مباريات البطولة، بالتحديد مباريات المنتخب المصري.

القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2019

أما عبر القمر الصناعي نايل سات فمن المقرر أن تقوم قناة تلي تشاد بنقل أحداث مباريات بطولة كأس أفريقيا 2019، القناة تبث عبر القمر الصناعي نايل سات بتردد 12054V، وبمعامل ترميز 27500، وإليكم باقة من القنوات التي ستقوم بنقل أحداث كأس الأمم الأفريقية:

اسم القناة القمر الصناعي تردد القناة تايم سبورت البث الأرضي للقناة من خلال البث الرقمي أو التناظري داخل محافظات مصر قناة تلي تشاد نايل سات 12054 – V – 27500 قناة بين سبورت الفرنسية Astra 19E 11538 – V – 27500 قناة ديكال بلوس Astra 19E 12012 – V – 29500 قناة ORTB Eutelsat 5°W 12690 – V – 30000 قناة يورو سبورت 2 Astra 19.2°E 12581 – V – 22000 قناة كانل بلاس سبورت Astra 19E 11856 – V – 27500 قناة Eurosport 2 Astra 19E 12721 – H – 23500 قناة سبورت بلاس Astra 19E 12402 – V – 27500 يورو سبورت 2 اتش دى Hotbird 13°E 11258 – H – 27500 قناة يورو سبورت 2 بول Hotbird 13°E 11240 – V – 27500 قناة اورانج سبورت بول Houtbird 13E 10796 – V – 27500

هذا وقد رصدنا لكم بعض القنوات التي ستقوم ببث أحداث مباريات بطولة كأس أفريقيا 2019 بجمهورية مصر العربية، وفي حال تواجد أي جديد حول القنوات التي ستقوم بنقل أحداث البطولة سنوافيكم بها فوراً.

وفي حال لديكم أي معلومة حول أي قناة لم نقم بذكرها في الجدول السابق فيمكنكم وضعها بتعليق من أجل إضافتها، للتسهيل على المتابعين من متابعة أحداث مبارايات البطولة.