تستضيف مصر بطولة كأس العرب 2021 للشباب تحت 20 سنة بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا، هذا وتبدأ البطولة بدور المجموعات، حيث قسمت القرعة المنتخبات المشاركة على أربع مجموعات، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمبارايات بطولة كأس العرب 2021 للشباب وتردد تلك القنوات، حيث ستكون البطولة منقولة على قنوات مفتوحة، يذكر أنه تُقام بين فرق كل مجموعة دوري من دورين، يتأهل إلى ربع النهائي بطل ووصيف كل مجموعة.

مجموعات كأس العرب للشباب 2021 تحت 20 سنة

كما ذكرنا، تضم البطولة في بدايتها أربع مجموعات، تأتي مصر البلد المنظم على رأس المجموعة الأولى ومعها منتخبات الجزائر والنيجر وموريتانيا، هذا وتشارك دول إسلامية في تلك البطولة إلى جانب المنتخبات العربية، مجموعات كأس العرب 2021 للشباب كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر، الجزائر، موريتانيا، النيجر.

المجموعة الثانية: الإمارات، المغرب، جيبوتي، طاجيكستان.

المجموعة الثالثة: العراق، السنغال، جزر القمر، لبنان.

المجموعة الرابعة: السعودية، تونس، اليمن، أوزبكستان.

القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب للشباب 2021 تحت 20 سنة

يذكر أن حامل لقب تلك البطولة وهو منتخب السنغال، والذي فاز بالنسخة الماضية التي أقيمت في السعودية، تبدأ البطولة من يوم السبت 20 يونيو الجاري وتستمر حتى الثلاثاء 6 يوليو 2021، تٌفام البطولة على أربعة ملاعب وهي: ملعب القاهرة، المقاولون العرب، بتروسبورت، ملعب الكلية الحربية، بخصوص القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب للشباب فسوف تكون منقولة على قناة النيل الرياضية وترددها على النايل سات هو 11843 أفقي.