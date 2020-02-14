Take a fresh look at your lifestyle.


القنوات الناقلة مباراة كأس السوبر الإفريقي الزمالك والترجي التونسي

بواسطة بدر

تردد القنوات الناقلة مباراة كأس السوبر الإفريقي اليوم الجمعة، والتي ستجمع بين الزمالك والترجي التونسي، وبالتحديد القنوات المفتوحة التي ستوفر لعشاق ومشجعي الفريقين متابعة أحداث المباراة من جميع أرجاء الوطني العربي وبالتحديد مصر وتونس، والتي تقام لأول مرة على أرض محايدة بعد تعديل الاتحاد الإفريقي نظام إقامة مباراة السوبر، وكذلك المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا.

تقام اليوم الجمعة 14 فبراير مباراة كأس السوبر الإفريقي على ملعب “ثاني بن جاسم” ملعب نادي الغرافة القطري، ويتنافس على حول كأس السوبر كلاً من الترجي التونسي بطل دوي أبطال إفريقيا موسم 2019، والزمالك المصري بطل الكونفيدرالية الإفريقية 2019، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء ً بتوقيت القاهرة، الخامية مساءً بتوقيت تونس، ويوجد اهتمام كبير من جماهير الفريقين لمعرفة تردد القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة على النايل سات والعرب سات.

تردد القنوات الناقلة السوبر الإفريقي

تنقل مباراة كأس السوبر الإفريقي على قنوات الكأس الثالثة والسادسة، إحداهم مفتوحة على مدار القمر الصناعي النايل سات، والثاني مفتوحة على مدار القمر الصناعي العرب سات وفق قيمو الترددات المبينة أدناة.

اسم القناةالقمر الصناعيالحالةالترددالاستقطابالترميزتصحيح الخطأ
قناة الكأس 3النايل ساتمفتوحة12919أفقي275003/4
قناة الكأس 6العرب ساتمفتوحة12418أفقي275005/6

يمكن استقبال تردد قناة الكأس 3 على العرب سات بتردد 12245 رأسي لمن يبحث عن ضبط استقبال قنوات الكأس على العرب سات 26 شرق.


بدر

    بدر سيد مصري الجنسية، محرر بموقع نجوم مصرية أهدف لتقديم عمل صحفي بمصداقية وأحب كرة القدم، مجال الدراسة الهندسة

    قد يعجبك ايضا
    أخبار الرياضة

    موعد مباراة الشباب والنصر والقنوات الناقلة للمباراة في بطولة الدوري السعودي

    أخبار الرياضة

    موعد مباراة إتحاد طنجة والفتح الرباطي والقنوات الناقلة للمباراة


    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.