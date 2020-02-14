القنوات الناقلة مباراة كأس السوبر الإفريقي الزمالك والترجي التونسي

تردد القنوات الناقلة مباراة كأس السوبر الإفريقي اليوم الجمعة، والتي ستجمع بين الزمالك والترجي التونسي، وبالتحديد القنوات المفتوحة التي ستوفر لعشاق ومشجعي الفريقين متابعة أحداث المباراة من جميع أرجاء الوطني العربي وبالتحديد مصر وتونس، والتي تقام لأول مرة على أرض محايدة بعد تعديل الاتحاد الإفريقي نظام إقامة مباراة السوبر، وكذلك المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا.

تقام اليوم الجمعة 14 فبراير مباراة كأس السوبر الإفريقي على ملعب “ثاني بن جاسم” ملعب نادي الغرافة القطري، ويتنافس على حول كأس السوبر كلاً من الترجي التونسي بطل دوي أبطال إفريقيا موسم 2019، والزمالك المصري بطل الكونفيدرالية الإفريقية 2019، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء ً بتوقيت القاهرة، الخامية مساءً بتوقيت تونس، ويوجد اهتمام كبير من جماهير الفريقين لمعرفة تردد القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة على النايل سات والعرب سات.

تردد القنوات الناقلة السوبر الإفريقي

تنقل مباراة كأس السوبر الإفريقي على قنوات الكأس الثالثة والسادسة، إحداهم مفتوحة على مدار القمر الصناعي النايل سات، والثاني مفتوحة على مدار القمر الصناعي العرب سات وفق قيمو الترددات المبينة أدناة.

اسم القناة القمر الصناعي الحالة التردد الاستقطاب الترميز تصحيح الخطأ قناة الكأس 3 النايل سات مفتوحة 12919 أفقي 27500 3/4 قناة الكأس 6 العرب سات مفتوحة 12418 أفقي 27500 5/6

يمكن استقبال تردد قناة الكأس 3 على العرب سات بتردد 12245 رأسي لمن يبحث عن ضبط استقبال قنوات الكأس على العرب سات 26 شرق.