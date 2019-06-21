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القنوات الناقلة والمعلقين لمباراة مصر وزيمبابوي في بطولة كأس امم افريقيا

كتب حسين كورازفي آخر تحديث
القنوات الناقلة والمعلقين لمباراة مصر وزيمبابوي في بطولة كأس امم افريقيا
القنوات المفتوحة لمباراة مصر وزيمبابوى

يزداد البحث في هذه الأونة عن كافة تفاصيل مباراة مصر وزيمبابوي في بطولة كأس امم افريقيا للعام الجاري 2019 ، حيث تعتبر من أقوى البطولات الأفريقية ، حيث أعلنت قنوات بي ان سبورت الرياضية على أنها سوف تقوم بتغطية أحداث البطولة الأفريقية ، وذلك من خلال قناة بي ان سبورت ماكس ، حيث تمتلك البطولة شعبية كبيرة في صفوف عشاق الكرة السمراء ، وتضم البطولة العديد من المنتخبات العربية مصر ، وتونس ، والجزائر ، والعديد من المنتخبات العربية الأخرى .

مجموعة مصر في بطولة كأس امم افريقيا

  1. منتخب مصر.
  2. زيمبابوي .
  3. أوغندا .
  4. الكونغو .

موعد مباراة مصر وزيمبابوي

المباراة القناة الناقلة الموعد
مصر × زيمبابوي beIN SPORTS Max HD 1 ” محمد عبده ”

تايم سبورت على البث الأرضي ” فهدالعتيبي ، عصام عبده “

 11:00 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت  جمهورية مصر العربية .

التشكيلة الرسمية للمنتخب المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أيمن أشرف — أحمد حجازي — باهر المحمدي — أحمد المحمدي

الوسط: عبدالله السعيد — طارق حامد — محمد النني

الهجوم: محمود تريزيجيه — مروان محسن — محمد صلاح

التشكيلة الرسمية للمنتخب الزيمبابوي

حارس المرمى: إدمور سيباندا

الدفاع: تينيج هاديبي — أليك موديمو — ديفاين لونجا — تيندايي داريكوا

الوسط: مارشال مونيتسي — مارفيلوس ناكامبا — أوفيدي كارورو

الهجوم: موسونا — موشيكوي — بيليات.

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عن الكاتب

حسين كوراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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