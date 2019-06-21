القنوات الناقلة والمعلقين لمباراة مصر وزيمبابوي في بطولة كأس امم افريقيا

يزداد البحث في هذه الأونة عن كافة تفاصيل مباراة مصر وزيمبابوي في بطولة كأس امم افريقيا للعام الجاري 2019 ، حيث تعتبر من أقوى البطولات الأفريقية ، حيث أعلنت قنوات بي ان سبورت الرياضية على أنها سوف تقوم بتغطية أحداث البطولة الأفريقية ، وذلك من خلال قناة بي ان سبورت ماكس ، حيث تمتلك البطولة شعبية كبيرة في صفوف عشاق الكرة السمراء ، وتضم البطولة العديد من المنتخبات العربية مصر ، وتونس ، والجزائر ، والعديد من المنتخبات العربية الأخرى .

مجموعة مصر في بطولة كأس امم افريقيا

منتخب مصر. زيمبابوي . أوغندا . الكونغو .

موعد مباراة مصر وزيمبابوي

المباراة القناة الناقلة الموعد مصر × زيمبابوي beIN SPORTS Max HD 1 ” محمد عبده ” تايم سبورت على البث الأرضي ” فهدالعتيبي ، عصام عبده “ 11:00 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية . 10:00 مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية .

التشكيلة الرسمية للمنتخب المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أيمن أشرف — أحمد حجازي — باهر المحمدي — أحمد المحمدي

الوسط: عبدالله السعيد — طارق حامد — محمد النني

الهجوم: محمود تريزيجيه — مروان محسن — محمد صلاح

التشكيلة الرسمية للمنتخب الزيمبابوي

حارس المرمى: إدمور سيباندا

الدفاع: تينيج هاديبي — أليك موديمو — ديفاين لونجا — تيندايي داريكوا

الوسط: مارشال مونيتسي — مارفيلوس ناكامبا — أوفيدي كارورو

الهجوم: موسونا — موشيكوي — بيليات.