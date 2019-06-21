القنوات الناقلة والمعلقين لمباراة مصر وزيمبابوي في بطولة كأس امم افريقيا

يزداد البحث في هذه الأونة عن كافة تفاصيل مباراة مصر وزيمبابوي في بطولة كأس امم افريقيا للعام الجاري 2019 ، حيث تعتبر من أقوى البطولات الأفريقية ، حيث أعلنت قنوات بي ان سبورت الرياضية على أنها سوف تقوم بتغطية أحداث البطولة الأفريقية ، وذلك من خلال قناة بي ان سبورت ماكس ، حيث تمتلك البطولة شعبية كبيرة في صفوف عشاق الكرة السمراء ، وتضم البطولة العديد من المنتخبات العربية مصر ، وتونس ، والجزائر ، والعديد من المنتخبات العربية الأخرى .
مجموعة مصر في بطولة كأس امم افريقيا
- منتخب مصر.
- زيمبابوي .
- أوغندا .
- الكونغو .
موعد مباراة مصر وزيمبابوي
|المباراة
|القناة الناقلة
|الموعد
|مصر × زيمبابوي
|beIN SPORTS Max HD 1 ” محمد عبده ”
تايم سبورت على البث الأرضي ” فهدالعتيبي ، عصام عبده “
|11:00 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية .
10:00 مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية .
التشكيلة الرسمية للمنتخب المصري
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: أيمن أشرف — أحمد حجازي — باهر المحمدي — أحمد المحمدي
الوسط: عبدالله السعيد — طارق حامد — محمد النني
الهجوم: محمود تريزيجيه — مروان محسن — محمد صلاح
التشكيلة الرسمية للمنتخب الزيمبابوي
حارس المرمى: إدمور سيباندا
الدفاع: تينيج هاديبي — أليك موديمو — ديفاين لونجا — تيندايي داريكوا
الوسط: مارشال مونيتسي — مارفيلوس ناكامبا — أوفيدي كارورو
الهجوم: موسونا — موشيكوي — بيليات.
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